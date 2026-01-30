Quelle est cette qualité relationnelle propre aux séniors ?

L'ESSENTIEL Les personnes âgées sont plus douées pour décrypter les émotions que les jeunes dans des situations réelles.

Cela s'explique par le fait que les seniors peuvent s'appuyer sur leur expérience de vie et identifier des indices sociaux, tels que le ton de la voix et le langage corporel, en plus des expressions faciales.

Cet avantage disparaît lorsque seule l'expression faciale est visible sur des photos et des vidéos d'interactions entre personnes.

Comprendre ce que ressentent les autres, c’est essentiel pour entretenir des relations saines. "Cela est étroitement lié à notre bien-être social et cela peut même influencer notre santé physique et mentale. Par exemple, la solitude a de graves conséquences néfastes sur la santé, en particulier chez les personnes âgées. C'est pourquoi il est si important de comprendre comment la capacité à décrypter les émotions se développe et évolue avec le temps", a déclaré Louisa Lawrie de l'Institut des sciences de la santé appliquées.

Émotions : des malentendus lorsque les situations ne sont pas réelles

Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue Aging, Neuropsychology, and Cognition, des chercheurs de l’université d'Aberdeen (Écosse) ont voulu comparer la capacité des adultes plus jeunes et plus âgés à décrypter les émotions. Pour cela, ces derniers ont recruté des personnes de différentes tranches d'âge (17 à 26 ans et 59 à 84 ans). Les participants ont visionné des extraits de scènes d'interactions, notamment des extraits de quatre longs métrages : "Le Tour d'écrou", "Perfect Strangers", "Lost for Words" et "The Winter Guest". Il leur a ensuite été demandé de choisir les mots qui reflétaient le mieux les émotions exprimées dans la scène.

Selon les résultats, les personnes âgées ont obtenu de moins bons résultats que les jeunes pour reconnaître les émotions à partir de séquences vidéo muettes et de brèves expressions faciales, ce qui peut parfois engendrer des malentendus. Les jeunes adultes, qui captent plus facilement ces signaux visuels rapides, peuvent avoir l'impression que les personnes âgées "ne comprennent pas", tandis que ces dernières peuvent se sentir désemparées ou mal comprises lorsque la communication est très brève ou manque de nuances.

Les personnes âgées plus aptes à interpréter les émotions uniquement dans un contexte "réel"

En revanche, lors de conversations quotidiennes, les seniors comprennent souvent aussi bien, voire mieux, les sentiments d'autrui que les jeunes. Grâce à leur expérience de vie, ils peuvent interpréter les émotions avec plus de précision, notamment en s'appuyant sur le ton de la voix, le langage corporel et le contexte. Ainsi, les interactions entre les générations sont généralement plus fluides lorsqu'elles sont plus détaillées et contextualisées. L’intervention a montré que la capacité de cristallisation des émotions pourrait être plus importante que la capacité de la mémoire de travail pour décoder les émotions contextualisées.

"Discuter, donner des explications ou privilégier des moyens de communication plus riches, comme les appels téléphoniques ou les discussions en face-à-face, facilite la compréhension mutuelle entre les jeunes et les moins jeunes", ont conclu les auteurs.