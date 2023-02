Alimentation : les grands-parents gâtent-ils trop leurs petits-enfants ?

L'ESSENTIEL 72 % des mères ont indiqué que les grands-parents donnaient à leurs jeunes enfants des aliments et des boissons sucrés comme des bonbons, des pâtisseries, des jus de fruits industriels ou encore des sodas.

Au fil du temps, en plus des problèmes de santé dentaire, un régime avec trop de sucres ajoutés augmente le risque de maladies cardiovasculaires et d'obésité, entre autres problèmes de santé.

Plus des deux tiers des parents - précisément 68 % - pensent que leurs enfants consomment plus d'aliments et de boissons sucrés chez leurs grands-parents qu'à la maison.

Souvent, pour un enfant, c’est plus facile d’obtenir des friandises sucrées ou du soda chez ses grands-parents que chez ses parents ! En effet, papy et mamie veulent souvent faire plaisir aux plus jeunes, en oubliant parfois que de fortes doses de sucre ne sont pas bonnes pour la santé dentaire des enfants.

Les grands-parents donnent des aliments et des boissons trop sucrés

Des chercheurs ont tenté de comprendre les raisons de ce phénomène et ont, pendant deux ans, étudié les données de 126 participants, des mamans d’enfants. Leurs travaux ont été publiés dans la revue Journal of the American Dental Association (JADA).

Résultats : 72 % des mères ont indiqué que les grands-parents donnaient à leurs jeunes enfants des aliments et des boissons sucrés comme des bonbons, des pâtisseries, des jus de fruits industriels ou encore des sodas. Elles signalent que les quantités ingérées par les petits sont trop grandes et qu’avec les grands-parents, il n’y a souvent pas de limite de consommation de ces aliments.

Pourtant, seulement la moitié des mamans - très précisément 51 % - en ont parlé avec les grands-parents. Plusieurs facteurs jouaient sur le fait qu’elles en parlent, notamment la fréquence à laquelle les grands-parents voyaient leurs petits-enfants, la dépendance des mères vis-à-vis des grands-parents pour la garde des enfants, la quantité d'aliments et de boissons sucrés que les grands-parents donnaient aux enfants, ainsi que la force de la relation entre les mères et les grands-parents de leurs enfants.

Un risque de carie plus élevé chez les enfants qui mangent trop de sucre

"J'ai beaucoup de bons souvenirs d'avoir mangé le pot de bonbons chez mes propres grands-parents, et en tant que parent, j'ai moi-même hésité à avoir certaines de ces discussions, explique le Dr Genaro Romo, dentiste et porte-parole de l’American Dental Association (ADA) dans un communiqué. Pourtant, les caries sont la maladie infantile chronique la plus courante et peuvent causer de fortes douleurs, ainsi que des problèmes pour parler, manger, jouer et apprendre. Au fil du temps, en plus des problèmes de santé dentaire, un régime avec trop de sucres ajoutés augmente le risque de maladies cardiovasculaires et d'obésité, entre autres problèmes de santé.”

Une carie est une destruction progressive de la dent par des bactéries. Celles-ci sont présentes naturellement dans la bouche mais, selon l’Assurance maladie, la consommation de sucre favorise leur présence, et donc le risque de carie. L’idéal pour éviter les caries est de ne pas donner de sucre aux enfants, en particulier les plus jeunes.

Une autre enquête de l’ADA menée auprès de 1.002 parents américains d'enfants de 17 ans ou moins montre que plus des deux tiers des parents - précisément 68 % - pensent que leurs enfants consomment plus d'aliments et de boissons sucrés chez leurs grands-parents qu'à la maison. Mais est-ce que les parents en parlent avec les grands-parents ? 73 % disent qu’ils pourraient en parler à leurs parents mais pas aux parents de leur partenaire. Seuls 43 % assurent qu’ils en parleraient avec les parents de leur partenaire et 34 % indiquent qu’ils pourraient en parler avec leurs parents et ceux de la partenaire.

Mais, même si cette conversation est difficile à avoir, il faut aborder le sujet car la consommation de sucre dès le plus jeune âge est très néfaste pour la santé.