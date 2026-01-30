Obésité, maladie du foie gras : quelle est vraiment l’efficacité de la berbérine ?

L'ESSENTIEL La berbérine est un alcaloïde bioactif extrait de certaines plantes.

Chez des patients souffrant d'obésité et de stéatose hépatique, un traitement de 6 mois à la berbérine à une dose quotidienne de 1 g a présenté un excellent profil de sécurité.

Cependant, il n'a pas réduit la surface du tissu adipeux viscéral, ni la teneur en graisse du foie.

Utilisée depuis longtemps en médecine traditionnelle chinoise et ayurvédique, la berbérine, généralement disponible en gélules, est un alcaloïde bioactif extrait de certaines plantes. Elle agit principalement par l'activation de deux protéines, favorisant l'utilisation du glucose et des acides gras et inhibant la lipogenèse (processus par lequel ton corps fabrique de la graisse). Ce composé représente une piste thérapeutique potentielle pour les troubles métaboliques, mais ses effets sur le tissu adipeux viscéral, la graisse stockée dans l'abdomen plus précisément autour des organes, et la stéatose hépatique (aussi appelée la maladie du foie gras) restent incertains.

La berbérine ne présente aucun avantage pour réduire la graisse hépatique et abdominale

Ainsi, des scientifiques chinois ont tenté d’évaluer l'efficacité et l'innocuité de la berbérine pour réduire la surface du tissu adipeux viscéral (TAV) et la stéatose hépatique. Dans le cadre d’une étude, 337 personnes, âgées en moyenne de 41 ans, présentant une obésité et souffrant de la maladie du foie gras ont été recrutés, entre le 6 juillet et le 29 décembre 2023, dans onze hôpitaux chinois. Leur indice de masse corporelle moyen était de 31,8, leur tour de taille moyen de 104,1 cm et leur taux moyen de graisse hépatique de 17,5 %. Les participants, suivis pendant six mois, ont été divisés en deux groupes : 69 ont reçu de la berbérine (1 g/j) et 168 un placebo.

Les taux d’observance thérapeutique, à savoir le fait de suivre correctement un traitement tel qu’il a été prescrit, étaient de 90,3 % pour la berbérine et de 90,7 % pour le placebo. Les résultats, publiés dans la revue JAMA Network Open, n’ont révélé aucune différence significative entre les groupes concernant la surface de tissu adipeux viscéral. La variation moyenne était de - 2 % dans le groupe placebo et de -0,6 % dans le groupe berbérine. La teneur en graisse hépatique n'a également montré aucune différence entre les groupes en termes de variation absolue. Le placebo a entraîné une diminution moyenne de 1,1 %, tandis que la berbérine a entraîné une diminution moyenne de 0,1 %. "L'incidence des événements indésirables était similaire dans les deux groupes."

Une baisse du cholestérol LDL avec la berbérine

En revanche, la berbérine a été associée à des réductions plus importantes du cholestérol LDL, de l'apolipoprotéine B et de la protéine C-réactive. Le cholestérol LDL a diminué de 7,72 mg/dL, l'apolipoprotéine B de 3,42 mg/dL et la CRP-us de 0,072 mg/dL. "Ces données suggèrent que le traitement à la berbérine chez les personnes obèses et atteintes de stéatose hépatique est sûr, mais n’a pas d’effet significatif sur le tissu adipeux viscéral, ni sur la stéatose hépatique", peut-on lire dans les conclusions.