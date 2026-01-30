Covid-19 : un nouveau test prédit les cas les plus graves en 48h

L'ESSENTIEL Des chercheurs français ont développé un score prédictif de la gravité du Covid-19 basé sur trois marqueurs sanguins et l'âge.

Ce "Corimuno-Score" identifie les patients les plus à risque de décès, même en cas de symptômes modérés.

Le rein apparaît comme un organe clé à surveiller.

Quand l’analyse des reins prédit l'issue du Covid. Dans une étude récente, des chercheurs de l'Inserm et de l'Université Paris Cité ont mis au point un outil prédictif inédit permettant d'identifier les patients atteints de Covid-19 les plus à risque. Le score est fondé sur trois marqueurs biologiques et l'âge du patient, détectés par une simple prise de sang. C’est une avancée majeure pour anticiper les formes graves de la maladie.

Un outil pour mieux cibler les patients à risque

L'étude Corimuno-19, promue par l'AP-HP et publiée dans le Journal of Clinical Investigation Insights, révèle un nouvel outil de prédiction baptisé "Corimuno-Score". Pour ce faire, les chercheurs ont étudié l’évolution du coronavirus chez 196 patients hospitalisés atteints d’une pneumonie modérée à sévère liée au Covid-19, et ce pendant trois mois. "Des échantillons cliniques ont été récoltés et 41 médiateurs immunitaires et marqueurs de lésions rénales, endothéliales et vasculaires ont été mesurés dans le sang des patients dans les 48 heures suivant leur hArticoospitalisation", peut-on lire dans un communiqué.

Ce score, basé sur l'âge des patients et sur trois marqueurs mesurables dans le sang – deux marqueurs rénaux (KIM-1 ou kidney injury molecule-1 et LCN2 ou Lipocalin-2) et un marqueur anti-inflammatoire (l’interleukine 10) – a permis de prévoir la mortalité à 3 mois chez les patients hospitalisés. Selon Pierre-Louis Tharaux, directeur de recherche à l'Inserm, "très peu [d'études] ont été capables de prédire la mortalité ou même le transfert en réanimation de ces patients avec des formes initialement peu graves". Avec une performance équivalente voire supérieure aux tests existants, ce score offre un gain de précision essentiel pour les soignants.

Le rein, un indicateur clé sous-estimé

L'un des apports clés de cette recherche est la mise en évidence du rôle du rein, "un organe sentinelle", dans les formes graves du Covid-19. Les deux marqueurs rénaux identifiés, KIM-1 et LCN2, indiquent une atteinte rénale aiguë, parfois présente même sans anomalie visible de la fonction rénale. "Tous les patients qui décèdent [du] Covid-19 ne montrent pas une atteinte rénale, mais c'est le cas pour une majeure partie d'entre eux", note Pierre-Louis Tharaux. Bien que l'on ignore encore si ces lésions sont cause ou conséquence de l'aggravation, elles pourraient devenir un nouveau critère de vigilance pour d'autres infections graves.

Ce score, testé sur deux cohortes de patients, permettra non seulement d'améliorer le suivi individuel, mais aussi d'optimiser les essais cliniques en adaptant les traitements selon les profils. Il pourrait à terme être transposable à d'autres maladies virales comme la grippe, conclut le chercheur.