Comment se moucher correctement ?

L'ESSENTIEL La congestion nasale et l’écoulement nasal surviennent en cas d’infections virales respiratoires supérieures, comme une rhinopharyngite ou une bronchite, ou de réactions allergiques.

Pour évacuer correctement les mucosités, il convient de souffler doucement dans un mouchoir en dégageant une narine à la fois.

Le lavage de nez est également recommandé, car il peut "aider à retarder l’apparition des symptômes."

La congestion nasale et l’écoulement nasal sont des problèmes courants qui se produisent souvent ensemble, mais qui peuvent aussi se produire de manière isolée. D’après le Manuel MSD, les causes les plus fréquentes sont les infections virales respiratoires supérieures, comme une rhinopharyngite ou une bronchite. Les personnes ont également souvent le nez qui coule en cas de réactions allergiques. Si vous êtes dans ces situations, il convient de ne pas attendre que le nez soit "complètement plein" pour se moucher. "Il faut évacuer le plus possible", indique le Dr Caroline Pombourcq, médecin. En effet, en plus de vous permettre de respirer librement, cela va retirer le mucus et éviter d’offrir un terrain favorable aux agents pathogènes. Mais pour cela, il faut savoir se moucher correctement.

Comment bien se moucher ?

La praticienne déconseille de se moucher avec les mains, plus précisément le fait d’appuyer sur une narine pour évacuer au sol. "Si vous avez une tache vasculaire sensible, ce geste va faire péter un vaisseau et provoquer un saignement." Pour débarrasser correctement votre nez des mucosités, elle recommande de :

Utiliser un mouchoir, propre, doux et à usage unique "que vous ne laissez pas traîner sur des meubles ou dans la poche" ;

Expirer de l’air et le mucus d’abord par une narine puis l’autre, et non les deux en même temps, afin de réduire la pression excessive sur les voies nasales ;

Souffler doucement par le nez pour éviter de saigner ou d’aggraver la congestion nasale.

Lavage de nez : comment procéder ?

La docteure préconise également de laver régulièrement votre nez pour évacuer toutes les mucosités. "Cela peut aider à retarder l’apparition des symptômes." Pour ce faire, il faut se servir d’une solution saline, plus précisément de sérum physiologique en dosette ou en spray pour dégager chaque narine. "On le fait tout le temps chez les bébés ou les jeunes enfants. Pour les adultes, le processus est le même. On se lave les mains avec de l’eau et du savon, puis on met sa tête sur le côté, de manière à ce que la solution coule dans l’autre narine. Ensuite, on change de côté", explique Dr Caroline Pombourcq.