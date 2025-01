Apprentissage : comment mémoriser plus efficacement ?

L'ESSENTIEL Pour apprendre efficacement, il ne suffit pas de relire passivement ses notes. Une étude récente souligne l'importance du rappel actif, de l'espacement des sessions et de l'apprentissage varié, qui consiste à mémoriser des informations dans des contextes et avec des indices différents.

Des expériences sur l'apprentissage de mots finnois ont montré que cette approche améliore la rétention, même si elle demande plus d'effort.

Les participants pensaient à tort que la répétition identique était plus efficace, illustrant une illusion métacognitive.

L’apprentissage est-il un art ou une science ? Des chercheurs des universités SWPS et Adam Mickiewicz (Pologne) suggèrent que pour apprendre de manière optimale, il ne suffit pas de réviser ou de relire passivement. Leurs travaux, publiés dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, mettent en avant l’importance d’un apprentissage varié pour améliorer la mémorisation et la rétention des connaissances.

Pourquoi nos méthodes habituelles sont-elles inefficaces ?

Selon cette étude, le cerveau humain fonctionne de manière complexe. La mémoire ne se contente pas d’archiver des informations : elle s’active et s’améliore à travers des exercices de rappel et de diversité. Par conséquent, relire simplement ses notes ou effectuer les révisions en une soirée n’est pas idéal. D'après un communiqué, pour apprendre efficacement, il est préférable d’espacer les séances et d’utiliser des méthodes qui stimulent la mémoire, comme le rappel actif. Mais les scientifiques ont découvert une stratégie qu’ils n’avaient jusqu’ici pas identifiée : l’apprentissage varié.

Cette méthode consiste à introduire de la diversité dans les manières de mémoriser et dans les indices utilisés pour récupérer les informations. Les chercheurs ont testé cette stratégie à travers une série d’expériences portant sur l’apprentissage de mots finnois. Les participants devaient mémoriser des termes présentés dans des phrases en langue maternelle, par exemple : "Papa balaie le lattia (sol, en finnois)". Certains participants ont vu le mot à apprendre (lattia) dans une seule phrase répétée plusieurs fois, tandis que d’autres l’ont rencontré dans des phrases différentes, comme "Un chien dort sur le lattia" ou "Un tapis est posé sur le lattia". Résultats : ceux exposés à des contextes variés ont obtenu de meilleurs scores de mémorisation, immédiatement après l’exercice et même 24 heures plus tard.

Plusieurs chemins cérébraux pour accéder à l’information

Curieusement, les participants avaient l’impression que répéter les mêmes phrases était plus efficace, alors que les résultats montraient le contraire. Ce phénomène, appelé illusion métacognitive, illustre notre tendance à mal évaluer les stratégies d’apprentissage les plus performantes.

Selon les auteurs de l’étude, les méthodes variées sont exigeantes car elles sollicitent davantage la mémoire. Mais cet effort supplémentaire crée plusieurs chemins dans notre cerveau pour accéder à l’information, augmentant ainsi les chances de la récupérer dans diverses situations, comme un examen.

Ainsi, pour optimiser votre manière d’apprendre :

- Pratiquez le rappel actif : testez vos connaissances sans consulter vos notes plutôt que de les relire passivement.

- Espacez vos séances de travail : évitez les marathons de révision.

- Variez les contextes et les indices : utilisez des exemples différents pour chaque notion.