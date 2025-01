Comment soulager la fatigue oculaire causée par les écrans ?

L'ESSENTIEL La fatigue visuelle, causée par une utilisation excessive des écrans, provoque des symptômes tels que vision floue, yeux secs et maux de tête. Elle résulte de l'effort prolongé des muscles oculaires.

Pour la réduire, appliquez la règle des 20-20-20 (pause toutes les 20 minutes en fixant un objet à 6 mètres pendant 20 secondes), adaptez votre poste de travail (écran plus grand, distance d'un bras) et utilisez des gouttes oculaires.

Les enfants, particulièrement vulnérables, doivent limiter leur temps d'écran et passer deux heures par jour à l'extérieur. Enfin, mieux vaut éviter les écrans avant le coucher pour améliorer le sommeil.

Environ 104 millions d’Américains passent plus de sept heures par jour devant les écrans, selon l’American Optometric Association. En France, ce n’est pas vraiment plus glorieux : nous passons en moyenne 4,6 heures par jour devant un écran, tous supports confondus, soit près d’un tiers de notre temps hors sommeil. Avec ce rapport omniprésent aux écrans, la fatigue visuelle devient un phénomène presque banal, avertissent des chercheurs dans un article publié par Associated Press et relayé par divers médias aux Etats-Unis. Comment limiter cette fatigue oculaire due aux écrans ?

Les effets délétères des écrans sur nos yeux

D’après les scientifiques, ce temps excessif d’écran provoque des symptômes comme des yeux secs, une vision floue, des maux de tête ou encore de la myopie chez certains, notamment les enfants. Des professionnels de santé rapportent même des sensations de vertige temporaire.

Ces problèmes sont notamment dus à l’effort qui est constamment imposé à un muscle essentiel à la mise au point visuelle. "Ce muscle n’est pas conçu pour rester tendu toute la journée. C’est comme maintenir un poids léger au-dessus de votre tête pendant des heures : cela finit par fatiguer votre corps", expliquent les chercheurs.

Si, heureusement, la lumière bleue émise par les écrans ne cause pas de dommages permanents aux yeux, ces symptômes viennent toutefois souvent perturber la vie quotidienne, affectant le travail, les loisirs et le repos.

Comment préserver sa vision ?

Les experts recommandent plusieurs stratégies simples pour protéger vos yeux :

- Suivez la règle des 20-20-20 : faites une pause toutes les 20 minutes et regardez un objet situé à 6 mètres (20 pieds) de soi pendant 20 secondes. Cela aide les muscles de vos yeux à se détendre.

- Adaptez votre espace de travail : utilisez un écran plus grand, augmentez la taille des polices et placez votre moniteur à une distance d’au moins un bras, en l’orientant légèrement vers le bas.

- Mouillez vos yeux : lorsqu’on fixe un écran, on cligne des yeux moins souvent, ce qui provoque une sécheresse. Des gouttes oculaires lubrifiantes peuvent soulager cet inconfort.

Les enfants, souvent exposés aux écrans à l’école comme à la maison, sont particulièrement vulnérables. Une utilisation excessive peut notamment favoriser des risques de myopie. Ayesha Malik, optométriste pédiatrique, préconise la règle des 20-20-20-2 : une pause toutes les 20 minutes, et deux heures d’activités extérieures quotidiennes pour favoriser un développement visuel sain.

A noter enfin que la lumière bleue peut perturber le sommeil en augmentant l’éveil. Les médecins conseillent donc d’éteindre les écrans une à deux heures avant le coucher ou d’activer le mode sombre. Pour remplacer les écrans le soir, les livres audio ou podcasts peuvent être une alternative optimale, notamment pour les enfants.