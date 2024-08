Écrans et enfants : 4 conseils d’experts pour une utilisation saine

L'ESSENTIEL Ne trouvant pas de consensus international concernant la durée maximale que les enfants peuvent passer sur les écrans au quotidien, des chercheurs se sont intéressés aux contextes d’utilisation des écrans.

Après l’analyse d’une centaine d'études, ils ont trouvé quatre critères indispensables pour une utilisation saine des écrans par les enfants.

Ils conseillent, entre autres, de ne pas laisser les enfants seuls devant un écran et de trouver des programmes adaptés à leur âge, leur permettant de développer l’imagination et l’envie de bouger.

“Dans notre nouvelle recherche, publiée dans JAMA Pediatrics, nous avons examiné 100 études sur l’influence des contextes d’utilisation des écrans sur le développement cognitif (cerveau), social et émotionnel des enfants de la naissance à cinq ans. Les écrans comprenaient la télévision, les jeux informatiques, les smartphones et les tablettes”, écrivent les chercheurs dans un article publié dans The Conversation.

Pourquoi s’être intéressé aux contextes d’utilisation des écrans plutôt qu'à la durée ? Parce que les avis divergent beaucoup sur la durée maximale en fonction de l’âge, et qu’aucun consortium n’existe encore. En France, les autorités recommandent au maximum une demi-heure d’écran par jour à trois ans, contre une heure pour l’Organisation mondiale de la santé.

La nature de l’utilisation des écrans négligée au profit du temps global

“La nature multiforme de l’utilisation des écrans a été largement négligée au profit d’une mesure unidimensionnelle simpliste du temps global passé devant un écran lors de l’évaluation des avantages et des risques de l’utilisation des écrans pour le développement de la petite enfance”, indiquent les auteurs dans leur étude.

Afin d’examiner les associations entre les contextes d’utilisation des écrans dans la petite enfance et les résultats cognitifs et psychosociaux, ces chercheurs se sont penchés sur une centaine d’études publiées entre 1978 et 2023. Elles portaient sur plus de 176.000 enfants et leurs familles dans 30 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine, le Canada, le Japon et l’Australie.

À partir de toutes ces données, ils ont dégagé quatre critères indispensables pour aider les parents dans le contrôle des écrans de leurs enfants.

Passer du temps avec son enfant devant l’écran

“Les études que nous avons analysées montrent que si les enfants et les personnes qui s'occupent d'eux utilisent des écrans ensemble (également appelé co-visionnage ou co-utilisation), cela est bénéfique pour les capacités de réflexion et de raisonnement des enfants”, indiquent les experts. Ils précisent que cela est particulièrement bénéfique pour leur développement linguistique, notamment le nombre de mots que les enfants connaissent, leurs compétences en communication sociale, leur compréhension et leur traitement du langage. À ce titre, les chercheurs conseillent d’avoir des discussions sur ce que les enfants voient à l’écran, afin de les aider à comprendre le contenu (par exemple, « Pourquoi untel a-t-il caché ça à unetelle ? ») et établir des liens avec le monde réel (par exemple « Comment penses-tu qu’untel se sent en ce moment ? »).

Écran : choisir un contenu adapté à l’âge qui encourage le jeu

“Nos recherches ont établi un lien entre le fait que les enfants regardent du contenu inapproprié à leur âge et de faibles compétences et comportements sociaux, expliquent les auteurs. Cela souligne l’importance d’une expérience sur écran utile et de qualité pour les enfants.” Ce programme aide-t-il l’enfant à stimuler son imagination et sa créativité dans le monde réel ? Ou l’encourage-t-il au mouvement, comme la danse ? Autant de questions que les parents peuvent se poser pour choisir un divertissement sur écran. “Il est essentiel d’éviter les contenus violents et les contenus destinés à un public adulte”, insiste-t-ils.

Les écrans ne doivent pas gêner les interactions familiales

Les chercheurs soulèvent un autre problème des écrans : le fait qu’ils peuvent aussi distraire les parents, notamment à travers les téléphones portables. “Dans notre étude, les enfants avaient de meilleures compétences sociales, un meilleur comportement et une meilleure capacité à réguler leurs émotions lorsque les parents évitaient d’utiliser les écrans pendant les interactions et les routines comme les repas de famille”, soulignent-ils.

Ne pas laisser la télévision allumée en bruit de fond

La télévision, même en son d'arrière-plan, peut venir détourner l’attention des enfants sur leur jeu ou apprentissage. “Nos recherches ont montré que les enfants avaient de meilleures capacités de réflexion, de raisonnement et de langage lorsqu'il y avait moins de télévision en arrière-plan à la maison”, disent les chercheurs en émettant l’hypothèse que cela pourrait être dû au fait qu’il y ait moins de conversations entre parents et enfants dans ces cas-là.

Selon un rapport de Santé publique France, le temps passé par les enfants devant les écrans en France ne cesse d’augmenter :

- à 2 ans, le temps d’écran quotidien serait en moyenne de 56 minutes ;

- à 3 ans et demi, il passerait à 1h20 ;

- à 5 ans et demi, il atteindrait 1h34.