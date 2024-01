Les bébés trop exposés aux écrans développent des «troubles du traitement sensoriel»

L'ESSENTIEL En France, les enfants de deux ans passent en moyenne 56 minutes devant un écran chaque jour, un chiffre qui monte à 1h34 chez les petits de cinq ans et demi.

Des chercheurs viennent d'établir un lien entre une forte exposition aux écrans des très jeunes enfants et le développement de "troubles du traitement sensoriel".

Le traitement sensoriel est vital chez l’être humain. Il consiste à intégrer des informations provenant des cinq sens (vue, toucher...) pour que le cerveau enclenche des réactions corporelles et psychologiques appropriées.

Selon une nouvelle étude, les très jeunes enfants qui passent trop de temps devant les écrans développent plus de "troubles du traitement sensoriel". Pour rappel, le traitement sensoriel est vital chez l’être humain. Il consiste à intégrer des informations provenant des cinq sens (vue, toucher...) pour que le cerveau enclenche des réactions corporelles et psychologiques appropriées. Les traitements sensoriels dysfonctionnels sont particulièrement répandus dans les problèmes de développement, tels que le trouble déficitaire de l'attention/hyperactivité (TDAH) et le trouble du spectre autistique.

Traitement sensoriel et écrans : 1.471 enfants ont été suivis

Pour étudier ce mécanisme essentiel, le professeur agrégé de psychiatrie Karen Heffler et son équipe ont d’abord recruté 1.471 enfants. Ils ont ensuite mesuré leur exposition aux écrans via des questions posées aux parents à trois stades clés du développement : 12, 18 et 24 mois. Le traitement sensoriel de chaque enfant a également été évalué via le Infant/Toddler Sensory Profile.

Les résultats ont révélé des associations frappantes. Par exemple, les enfants qui regardaient régulièrement des écrans à l'âge de 12 mois avaient deux fois plus de risque que les autres d’avoir un traitement sensoriel dysfonctionnel.

"Cette association pourrait avoir des implications importantes pour le TDAH et l'autisme, car le traitement sensoriel atypique est beaucoup plus répandu dans ces populations", a déclaré Karen Heffler dans un communiqué de presse. "Il serait intéressant de mener d’autres recherches pour déterminer si le temps passé devant un écran au début de la vie peut alimenter l'hyperconnectivité cérébrale sensorielle", ajoute-t-il.

Traitement sensoriel : il faut "minimiser le temps passé devant un écran"

L'Académie américaine de pédiatrie conseille de n’exposer les enfants de moins de deux ans à aucun écran, puis de limiter leur usage à une heure par jour jusqu’à 5 ans. Malgré ces directives, les jeunes Américains âgés de 2 ans et moins passent en moyenne 3 heures et 3 minutes par jour devant un écran, ce qui représente une augmentation significative par rapport à la moyenne de 1 heure et 19 minutes enregistrée en 1997. En France, les enfants de deux ans passent en moyenne 56 minutes devant un écran chaque jour, un chiffre qui monte à 1h34 chez les petits de cinq ans et demi.

"La formation et l'éducation des parents sont essentielles pour minimiser le temps passé devant un écran par les enfants de moins de deux ans", conclut le co-auteur de l’étude David Bennett, professeur de psychiatrie à la faculté de médecine de Drexel.