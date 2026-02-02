Grippe : l’homéopathie, est-ce réellement efficace ?

L'ESSENTIEL Des médicaments homéopathiques, comme l’oscillococcinum, peuvent être traditionnellement utilisés dans la prévention et le traitement de l'état grippal.

Cependant, l’efficacité de ces produits n’a pas été prouvée.

Chez les séniors et les personnes à risque de développer une grippe grave ou des complications, leur utilisation à la place du vaccin grippal représente une perte de chance.

Depuis plusieurs semaines, le virus de la grippe se répand activement en France. Après le pic épidémique fin décembre, le recours aux soins pour le syndrome grippal diminue désormais dans toutes les classes d'âge en ville comme à l'hôpital, selon le bulletin de Santé publique France, publié le 28 janvier. "Tous âges confondus, la part d'activité pour syndrome grippal repassait à un niveau d'intensité faible en ville mais demeurait à un niveau d'intensité modéré à l'hôpital. (…) Cela indique le maintien d'une circulation très active des virus grippaux A(H3N2) et A(H1N1)pdm09 au sein de la population française." Bien que les prévisions de la dynamique de l’épidémie en établies par les autorités sanitaires anticipent une diminution du recours aux soins pour grippe au cours des quatre prochaines semaines, un rebond reste encore possible. Cependant, "il est peu probable à ce stade et serait vraisemblablement de faible impact."

Grippe : l’oscillococcinum "ne peut se substituer à la vaccination contre la grippe saisonnière"

En cas de fièvre, toux, fatigue intense, frissons, courbatures, certains malades optent pour des médicaments homéopathiques. Dans la liste, on retrouve l’oscillococcinum, très utilisé en France, qui est administré par voie sublinguale. "Ce médicament contient du saccharose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase. Ce médicament contient du lactose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit de lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares)", indique le ministère de la Santé.

Pour rappel, l’oscillococcinum est un "extrait fluide peptoné de foie et de coeur d'Anas barbariae (canard de barbarie) dynamisé à 200 K." En clair, celui-ci est dilué "à l’extrême" selon les principes de l’homéopathie. À ces niveaux de dilution, il ne reste pratiquement plus aucune molécule active du produit d’origine. Ainsi, des questions sur ses vertus se posent. Et pour cause, jusqu’à présent, aucune étude n’a mis en avant son efficacité. Sur son site, le ministère de la Santé souligne que ce produit homéopathique "ne peut se substituer à la vaccination contre la grippe saisonnière."

L’utilisation des médicaments homéopathiques, une perte de chance pour les personnes vulnérables

Le 29 décembre dernier, l’ANSM avait appelé à la prudence sur l’utilisation des médicaments homéopathiques en cas de grippe. "Ils ne sont ni autorisés ni efficaces dans la prévention de la grippe. On ne doit donc pas employer le terme de 'vaccin homéopathique' pour parler de ces médicaments. Seuls les vaccins contre la grippe ont démontré leur efficacité dans la prévention des infections grippales." Selon l’autorité sanitaire, leur utilisation à la place du vaccin grippal représente une perte de chance importante pour les patients, notamment les personnes de plus de 65 ans et celles à risque de développer une grippe grave ou des complications.