Connaissez-vous le coût réel de vos soins ? Un SMS pourrait vous l'apprendre bientôt

L'ESSENTIEL Le gouvernement veut envoyer un SMS aux patients après chaque acte médical remboursé.

Le message préciserait le coût des soins et le montant pris en charge par la Sécurité sociale.

Ces informations sont aujourd’hui déjà accessibles via les relevés disponibles sur le site Ameli.

Et si votre téléphone vous indiquait immédiatement combien votre consultation médicale ou votre hospitalisation a réellement coûté à la collectivité ? C’est la piste défendue par le ministre chargé des Comptes publics, David Amiel, qui souhaite instaurer l’envoi d’un SMS après chaque acte de santé remboursé par la Sécurité sociale. Objectif affiché de la démarche : renforcer la transparence et sensibiliser les Français aux dépenses de santé.

Une notification après chaque passage chez le médecin

"80 % de l’augmentation de la dépense publique depuis 50 ans, c’est les retraites et la santé. Et moi, je ferai la transparence sur ces deux sujets", a déclaré le ministre invité de Sud Radio le 5 juin. Concrètement, un SMS serait "immédiatement" envoyé après chaque acte médical (consultation, passage à la pharmacie ou hospitalisation) pour préciser le coût total de la prestation ainsi que la part remboursée par l'Assurance Maladie. Ces informations sont aujourd’hui déjà accessibles via les relevés disponibles sur le site Ameli, mais le gouvernement estime qu'un message "direct, simple, transparent" serait plus efficace pour sensibiliser les assurés.

Pour David Amiel, cette mesure va au-delà de la simple information administrative : "Cette prise de conscience, elle est indispensable", a-t-il affirmé au micro de Sud Radio. Le cabinet du ministre souligne que "ce sont les impôts et les cotisations qui financent la santé, nos services publics", ajoutant que "chacun doit pouvoir savoir combien l'Assurance Maladie rembourse au professionnel de santé, quelle est la valeur du service public."

Une mesure sur fond de déficit de la Sécurité sociale

Cette proposition intervient dans un contexte budgétaire particulièrement tendu, dans lequel les dépenses de santé figurent parmi les principales dépenses publiques. Selon le rapport de printemps de la Commission des comptes de la Sécurité sociale, le déficit de la Sécurité sociale pourrait atteindre 23,2 milliards d'euros en 2026, contre 19,4 milliards prévus initialement.

Face à ces comptes dans le rouge, l'exécutif espère ainsi ouvrir le débat sur le financement du modèle social français. Pour ses défenseurs, ce système de notification par SMS pourrait contribuer à une meilleure compréhension des mécanismes de solidarité nationale. Ses détracteurs pourraient toutefois y voir une manière de préparer l'opinion à de futures mesures d'économies dans le secteur de la santé.