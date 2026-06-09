Mayim Bialik : la star de Big Bang Theory se confie sur son expérience cauchemardesque avec le GLP-1

L'ESSENTIEL Mayim Bialik a pris du GLP-1 pour tenter de lutter contre des maladies auto-immunes.

La star de Big Bang Theory a eu d'importants effets secondaires.

Elle a décrit son expérience dans un essai paru dans la revue The Free Press.

Ozempic, Wegozy… les GLP-1, antidiabétiques aux effets amaigrissants, ont un succès fulgurant aux USA. Un Américain sur 8 en prend actuellement. Mayim Bialik, la célèbre Amy Farrah Fowler dans Big Bang Theory, en fait partie. Toutefois, son expérience avec le semaglutide est loin d’avoir été aussi positive que celles des nombreux influenceurs ou acteurs qu’elle a croisés sur les tapis rouges.

Elle a retracé son parcours dans un essai pour The Free Press publié le 5 juin 2026.

Mayim Bialik et GLP-1 : "dire que j'ai eu un effet indésirable serait un peu un euphémisme"

Mayim Bialik reconnaît qu’évoluer à Hollywood en tant qu’actrice n’aide pas à avoir un regard bienveillant envers son corps. Mais ce ne sont pas les effets amaigrissants du GLP-1 qui l'ont conduite à se tourner vers ce traitement. "Il y a quelques mois, trois médecins différents m'ont tous suggéré d'essayer un GLP-1. Non pas à cause des 9 kilos post-ménopause pris, mais parce que les médicaments se sont montrés prometteurs dans la réduction de l'inflammation systémique qui entraîne des maladies auto-immunes", explique la comédienne touchée par plusieurs d’entre-elles.

"À ce moment-là, j'avais passé des années à tout essayer, des chambres hyperbares et des saunas infrarouges aux médicaments de désintoxication et aux perfusions. J'étais épuisé d'être malade, du défilé sans fin de spécialistes, des régimes, des protocoles et des promesses. Peut-être que cela pourrait être le remède magique", reconnaît-elle.

Entre les publicités, les articles et l’expérience de ses propres amis, l’actrice pensait être bien informée sur les médicaments. Mais, elle n’était pas préparée aux effets secondaires du traitement.

"J'ai pris une injection de la dose la plus basse d'un GLP-1 synthétique, et dire que j'ai eu un effet indésirable serait un peu un euphémisme". Elle a rapidement dû faire face à des diarrhées, des rots incontrôlables, des crampes, des ballonnements. "Des crises d'éternuements à chaque fois que j'essayais de manger ou de boire — ce qui a apparemment un nom : la snatiation", se souvient-elle. Plus gênant encore, elle a aussi été dans "l'incapacité à retenir même de petites gorgées d'eau sans courir aux toilettes avec une diarrhée encore plus explosive. Plus de trois fois, je ne l'ai pas fait”.

Ces effets indésirables ont grandement impacté sa vie quotidienne et professionnelle. Mais si son médecin et son infirmière ont reconnu qu’ils étaient extrêmes, ils lui ont assuré qu’ils n'étaient pas inhabituels. "Je n'arrivais pas à comprendre cela… Comment une réaction, même à moitié aussi grave que la mienne, pourrait-elle être considérée comme normale ?".

Malgré les difficultés, elle a continué de prendre le traitement pendant plusieurs jours. "Dans la profondeur de ma misère - mon corps épuisé, mes articulations douloureuses, une autre paire de sous-vêtements ruinés - une pensée perçante et dévastatrice m'est venue à l'esprit : au moins, vous pourriez perdre du poids", reconnaît-elle

"Il m'a dit de m'attendre à un mois entier d'alternance de diarrhée et de constipation"

Mayim Bialik a finalement décidé d’écouter son corps et à stopper sa prise de semanglitude. Toutefois, cela n’a malheureusement pas stoppé immédiatement ses troubles. Les effets secondaires peuvent, en effet, persister après l’arrêt. Un gastro-entérologue spécialisé a aussi confirmé à la star que sa réaction était excessive, mais pas inhabituelle.

"Ces médicaments, a-t-il expliqué, sont extrêmement perturbateurs pour l'organisme et ne devraient être utilisés que pour des cas médicaux graves et spécifiques, strictement encadrés – à savoir, l'obésité mettant en danger la vie et ses conséquences sur la santé. Je ne répondais pas à ce critère. Il m'a dit de m'attendre à un mois entier d'alternance de diarrhée et de constipation, avec une diminution espérée de la fréquence."

En attendant, elle suit les recommandations données pour soulager sa santé intestinale : manger des aliments fades, boire beaucoup d’eau et éviter la déshydratation.

"Les agonistes du GLP-1 ont aidé des personnes qui en avaient grand besoin. J'en suis certain. Mais on parle peu des conséquences d'un traitement inefficace", déplore l'actrice aussi détentrice d'un doctorat en neurosciences.