Espaces verts : ils sont aussi bénéfiques pour votre nez !

L'ESSENTIEL L'impact de la nature sur le microbiome du nez n'avait jamais été évalué.

Les prélèvements nasaux de 111 personnes ont été analysés.

Les analyses ont révélé des corrélations entre le temps passé dehors, la composition du microbiote nasal et la santé mentale.

Réduction de la pression artérielle, amélioration des fonctions cognitives, réduction du stress, meilleure santé mentale… Plusieurs études ont déjà pointé du doigt les bienfaits de la fréquentation d’espaces verts sur notre organisme. Toutefois, les chercheurs du Denver Museum of Nature & Science ont remarqué que l’impact de la nature sur notre nez et son microbiome n’avait jamais été examiné.

Ils ont comblé cette lacune et présenté leurs découvertes lors du congrès ASM Microbe 2026, organisé à Washington D.C du 4 au 7 juin 2026.

Passer du temps dehors est bon pour le microbiote nasal…

Pour cette recherche, le Denver Museum of Nature & Science qui propose des visites de son laboratoire de génomique (étude du fonctionnement d’un organisme à l’échelle du génome), a invité son public à participer à l’étude. 111 personnes ont accepté. Elles ont ainsi fourni un prélèvement nasal et rempli des questionnaires portant sur le bien-être mental, le temps passé à l'extérieur et la possession d'un animal de compagnie.

L’auteure principale des travaux, la Dʳᵉ Bridget Chalifour, note que cela n’a pas été très compliqué de trouver des volontaires. "Depuis la pandémie, les gens sont devenus très habiles pour se prélever eux-mêmes un échantillon nasal."

Les prélèvements ont été analysés afin de déterminer la nature du microbiote nasal, tout comme les réponses des participants aux questionnaires. L’équipe a alors remarqué que la fréquentation d’espaces verts et la présence d'animaux domestiques influencent significativement la composition du microbiome nasal. Elle a constaté que les personnes vivant à proximité d’une végétation importante abritaient une plus grande variété de microbes dans leur nez. Or, une plus grande diversité et une plus grande richesse de bactéries sont associées à un microbiote sain. "Les personnes modifient leur microbiome simplement en passant plus de temps dans la nature", affirme l’experte dans un communiqué.

Et pas la peine de passer des heures dans la forêt. Le temps passé dehors semble également avoir son importance, car il était encore plus fortement lié à un bon microbiote nasal.

… et pour la santé mentale !

Être dehors et au milieu de la verdure ne permet pas uniquement d’avoir un nez en bonne santé. L’équipe a aussi remarqué que certaines des bactéries corrélées au temps passé à l’extérieur étaient également associées à de meilleurs scores de santé mentale.

"Le temps était vraiment important à tous les égards", explique la Dʳᵉ Bridget Chalifour. "Les personnes qui passaient plus de temps à l'extérieur, quel que soit l'environnement (espaces verts, etc.), présentaient des scores de dépression globalement plus faibles." Ainsi pour elle, pas de doute : le microbiome nasal semble réagir au temps passé dehors et pourrait contribuer à améliorer le bien-être mental.