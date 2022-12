Espaces verts : respectez-vous la règle 3-30-300 qui protège la santé mentale ?

L'ESSENTIEL Vivre dans un quartier répondant à la règle 3-30-300 protège la santé mentale.

Avoir un accès facile à un espace vert diminue la consommation de médicaments.

Les bienfaits de la nature sur la santé ne sont plus à prouver. De précédentes recherches ont montré que les personnes vivant à son contact avaient par exemple une espérance de vie plus longue, moins de problèmes de santé mentale ou encore un meilleur fonctionnement cognitif. Cependant, les scientifiques n’avaient pas encore identifié la quantité exacte d'espaces verts nécessaire pour rester en bonne forme. Grâce à l’étude menée par l'Institut de Barcelone pour la Santé Globale (ISGlobal), nous le savons désormais : il faut vivre dans un quartier répondant à la règle 3-30-300.

Nature : qu’est-ce que la règle 3-30-300 ?

La règle des espaces verts 3-30-300, mise au point par l’expert en végétation urbaine Cecil Konijnendijk, est assez simple. Pour y répondre, il faut :

voir au moins trois arbres depuis chez soi ; vivre dans un quartier ayant une couverture arborée de 30 % ; ne pas habiter à plus de 300 mètres d’un parc ou d’une forêt.

Parmi les 3.145 habitants de Barcelone âgés de 15 à 97 ans interrogés pour l’étude espagnole, 18 % ont déclaré avoir une mauvaise santé mentale et 8,3 % ont consulté un psychologue au cours de l'année précédente. De plus, 9,4 % des volontaires ont indiqué avoir utilisé des tranquillisants ou des sédatifs et 8,1 % avaient pris des antidépresseurs au cours des deux jours précédents.

Mais les chercheurs ont surtout remarqué que les personnes domiciliées dans des zones 3-30-300 présentaient une meilleure santé mentale. Elles prenaient aussi moins de cachets. Par ailleurs, ces participants consultaient moins les psychologues que ceux logeant dans des quartiers très urbanisés.

Des villes plus vertes pour améliorer le bien-être mental

Si les espaces verts sont bénéfiques pour la santé psychique, ils sont peu nombreux dans bien des villes. Pour Barcelone, les travaux montrent que seulement 4,7 % de la population interrogée répondait aux trois critères de la règle des espaces verts 3-30-300.

Mark Nieuwenhuijsen de l’ISGlobal, auteur principal de l'article paru dans le dernier numéro d'Environmental Research, estime : "Il y a un besoin urgent de fournir plus d'espaces verts aux citoyens. Nous devrons peut-être arracher l'asphalte et planter plus d'arbres. Cela améliorerait non seulement la santé, mais réduirait par ailleurs les effets d'îlot de chaleur et contribuerait à la capture du carbone." Il a ajouté ensuite : "Toute initiative qui mène à une ville plus verte sera un pas en avant, le message clé est que nous avons besoin d'un verdissement plus important et plus rapide."