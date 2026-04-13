Premier cas humain de grippe aviaire en Europe : comment on l’attrape, quels symptômes ?

L'ESSENTIEL Ce premier cas humain de grippe aviaire en Europe a été détecté en Italie.

La transmission se fait par contact avec des animaux ou des environnements contaminés.

Le risque pour la population reste faible mais la vigilance est nécessaire.

Pour la première fois en Europe, un homme a été infecté par le virus H9N2, un virus de grippe aviaire A. C’est ce qu’a annoncé l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le 10 avril dans un communiqué publié sur son site. Détecté en Italie chez un patient revenant du Sénégal, ce cas inédit interroge : comment ce virus se transmet-il à l’humain et quels symptômes doit-on surveiller ?

Comment attrape-t-on la grippe aviaire ?

Selon l’OMS, "il s’agit du premier cas humain importé de grippe aviaire A(H9N2) signalé dans la Région européenne". L’homme, rentré de plusieurs mois au Sénégal, a consulté pour "une fièvre et une toux persistante". Fait étonnant, "aucune exposition directe à des animaux" n’a été identifié. Pourtant, les analyses montrent une origine animale probable, le virus étant "génétiquement proche de souches précédemment identifiées chez des volailles au Sénégal". Habituellement, rappelle le site Pourquoi Docteur, "la majorité des cas humains d’infection à virus aviaire [...] étaient associés à des contacts directs ou indirects avec des volailles contaminées".

Les virus aviaires circulent d’abord chez les animaux, mais peuvent franchir la barrière des espèces. L’OMS précise que "les infections humaines sont principalement contractées lors d’un contact direct avec des animaux infectés ou indirectement via des environnements contaminés". La transmission se fait surtout par les sécrétions respiratoires ou les environnements souillés. Pourquoi Docteur détaille : "Le virus se transmet essentiellement par contamination aérienne [...] ou par l’exposition à des matières contaminées". Les lieux confinés ou les marchés d’animaux vivants augmentent les risques.

Quant à la transmission entre humains, elle reste rare. Selon l’OMS, il n’existe pas de capacité de propagation durable : "La probabilité d’une transmission soutenue entre humains est faible".

Quels symptômes doivent alerter ?

Chez l’Homme, les signes de la grippe aviaire peuvent varier. Dans ce cas italien, le patient présentait des symptômes modérés, et son état est "stable et en amélioration". Mais l’OMS rappelle que la maladie peut aller "d’une infection bénigne des voies respiratoires supérieures à des formes beaucoup plus graves". Concrètement, les premiers signes ressemblent à une grippe classique : fièvre, toux, douleurs. Pourquoi Docteur précise que la maladie peut "se présenter d’abord comme une grippe banale" avant de s’aggraver avec des "troubles respiratoires sévères". Dans certains cas, des complications graves peuvent survenir : détresse respiratoire, infections secondaires ou atteintes d’organes.

Ce premier cas humain en Europe appelle à la vigilance, mais à ce stade, mais à ce stade, "le risque actuel pour la population générale est faible", veut rassurer l’OMS. Les autorités recommandent néanmoins d’éviter les environnements à risque, comme les marchés d’animaux, et de respecter les règles d’hygiène. Se laver les mains, porter un masque en cas de symptômes et éviter les contacts avec des animaux malades restent des gestes essentiels pour limiter la transmission.