Ces graves conséquences de la prise de poids dès l’adolescence

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, une importante prise de poids chez le jeune adulte peut augmenter le risque de décès.

Les personnes obèses entre 17 et 29 ans ont un risque de mortalité prématuré environ 70 % plus élevé.

On parle d’obésité quand une personne a un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 30.

L’obésité explose en France, surtout chez les jeunes. Depuis 1997, elle a été multiplié par quatre chez les 18-24 ans et par trois chez les 25-35 ans, selon l’Assurance maladie. Cet excès de masse grasse corporelle augmente le risque de nombreuses maladies, comme le cholestérol, le diabète, l’hypertension artérielle, l’insuffisance cardiaque, l’infarctus du myocarde, l’accident vasculaire cérébral, etc.

Un risque de mortalité 70 % plus élevé chez les jeunes obèses

L’obésité peut réduire l’espérance de vie, car ces pathologies peuvent être mortelle. Et d’après une nouvelle étude publiée dans la revue EClinicalMedicine, encore plus chez les jeunes. En effet, dans leurs travaux, les chercheurs de l'Université de Lund, en Suède, ont quantifié le risque de décès précoce chez les personnes dont l’indice de masse corporelle (IMC) était égal ou supérieur à 30.

Pour cela, ils ont analysé les variations de poids de plus de 600.000 personnes, entre leur 17 et leur 60 ans. Au cours de la période étudiée, 86.673 hommes et 29.076 femmes sont décédés. “Le constat le plus constant est que la prise de poids à un âge plus jeune est associée à un risque plus élevé de décès prématuré plus tard dans la vie, par rapport aux personnes qui prennent moins de poids”, explique Tanja Stocks, l’une des auteures, dans un communiqué.

Résultats : les personnes ayant pris beaucoup de poids lorsqu’ils étaient de jeunes adultes étaient plus à risque de décès précoce dû aux différentes maladies associées à l'obésité. Dans le détail, les participants obèses entre 17 et 29 ans présentaient un risque de décès prématuré environ 70 % plus élevé que ceux n’ayant pas été concerné par l’excès de poids avant leurs 60 ans.

Prendre 6,5 kg entre 17 et 30 ans augmente le risque de décès

“Une explication possible du risque accru chez les personnes devenues obèses tôt dans la vie est leur durée d’exposition plus longue aux effets biologiques de l’excès de poids”, indique Huyen Le, première autrice de l’étude.

En moyenne, durant l’étude, les hommes et les femmes ont pris 0,4 kg par an. Les auteurs précisent qu’entre 17 et 30 ans, cela équivaut à un total de 6,5 kg. D’après leurs calculs, ce poids serait associée à un risque de décès prématuré environ 17 % plus élevé que chez les personnes n’ayant pas grossi pendant cette période.

Autre observation : chez les femmes, le risque de décès par cancer ne dépend pas de l’âge auquel survient la prise de poids. D’après les chercheurs, cela pourrait être lié à des mécanismes biologiques et hormonaux différents, notamment pendant la ménopause.

Face à ces résultats, les chercheurs appellent à une réaction politique et la mise en place de mesures préventives. Dans le monde, une personne sur huit était obèse en 2022, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).