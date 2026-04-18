Comment les séances de sauna réveillent vos défenses immunitaires

L'ESSENTIEL Une séance d’environ 30 minutes augmente le nombre de globules blancs dans le sang, dont les neutrophiles et les lymphocytes.

Cette mobilisation des cellules immunitaires pourrait améliorer la surveillance immunitaire, c’est-à-dire qu’elles circulent davantage et détectent mieux les agents pathogènes.

De plus, les liens observés entre les variations de température corporelle et les cytokines circulantes suggèrent que le stress thermique induit par le sauna pourrait expliquer en partie les bienfaits du sauna sur la santé.

"La pratique régulière du sauna est associée à plusieurs bienfaits pour la santé, notamment à une réduction de la morbidité et de la mortalité", selon des chercheurs de l'Université de Turku (Finlande). Afin d’examiner les effets du sauna sur la mobilisation des cellules immunitaires, les cytokines circulantes (jouant un rôle de médiateurs dans la défense immunitaire) et leurs liens avec les variations de température corporelle, 51 adultes, dont 27 femmes et 24 hommes, âgés en moyenne de 50 ans, ont été recrutés. Les participants ont bénéficié d’une séance de sauna finlandais de 30 minutes à une température de 73 °C, entrecoupée d'une brève douche froide. Ces derniers ont pu boire de l’eau à volonté. Des échantillons de sang veineux ont été prélevés avant l’intervention, immédiatement après et 30 minutes après la séance de sauna. Par la suite, ils ont été analysés pour déterminer les cellules immunitaires et 37 cytokines.

La chaleur du sauna stimule la circulation des globules blancs

La séance de sauna a augmenté la température corporelle de 36,4°C à 38,4°C, sans modifier le volume plasmatique. Le nombre total de leucocytes, à savoir de globules blancs, a augmenté significativement et est resté légèrement élevé 30 minutes après la séance chez les femmes. Les nombres de neutrophiles et de lymphocytes, cellules clés du système immunitaire, ont augmenté immédiatement après la séance, mais sont revenus à leur niveau initial en une demi-heure, tandis que les monocytes, les éosinophiles, les basophiles (qui défendent le corps) sont restées élevées.

"Cela pourrait indiquer que les séances de sauna mobilisent des globules blancs supplémentaires à partir des tissus, qui les redéposent ensuite dans le sang après la séance. Cette libération périodique de globules blancs est bénéfique, car une fois libérés de leurs sites de stockage, ils sont plus à même de patrouiller dans l'organisme et de lutter contre les agents pathogènes", a expliqué Ilkka Heinonen, qui co-auteur des travaux publiés dans la revue Temperature. Pour rappel, la libération de globules blancs dans le sang, qui se produit également lors d'une activité physique, est le moyen qu'utilise l'organisme pour renforcer la surveillance immunitaire assurée par ces cellules et stimuler ses défenses immunitaires.

Peu d’impact sur les cytokines

Après avoir mesuré les taux de nombreuses cytokines, les auteurs ont constaté que seules deux cytokines ont présenté des variations significatives à la suite de l’intervention. Cependant, 18 associations significatives ont été identifiées entre les variations de température corporelle et les cytokines circulantes, notamment immédiatement après la séance "Aucune corrélation similaire n'a été observée entre le nombre de globules blancs et les variations de température corporelle", a précisé Jari Laukkanen, qui a dirigé l'étude.

Cette découverte pourrait, en partie, contribuer à expliquer les bienfaits du sauna sur l’organisme. Néanmoins, l’équipe souligne que les recherches sont limitées à une seule séance de sauna et à ses effets immédiats. Par conséquent, aucune conclusion définitive ne peut être tirée quant à l'évolution des effets sur la santé à long terme.