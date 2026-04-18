Pic de pollens : comment réduire les symptômes allergiques ? 

La carte des pollens est rouge en France. Selon la chaîne météo, le risque allergique sera maximal dans presque toutes les régions françaises pour la journée du samedi 18 avril. Le phénomène est lié aux conditions climatiques. Pour les personnes allergiques, cela peut déclencher des symptômes au niveau des yeux et du nez, comme des conjonctivites ou des rhinites.

Risque allergique : quels pollens en sont responsables ?

D’après la chaîne météo, le pic actuel est la conséquence des températures douces et du temps sec : dans certaines régions, le thermomètre atteindra 27°C. "Cette chaleur favorise une libération massive des pollens et leur maintien en suspension dans un air stable", indique le site spécialisé. En l’absence de pluie, ces substances demeurent à des taux élevés, même lorsque le temps est plus couvert comme dans le Nord de la France. "Le chêne domine largement sur l’ensemble du territoire, avec des concentrations très élevées, développe la chaîne météo. Le bouleau, particulièrement allergisant, reste très virulent dans le quart nord-est et en Auvergne-Rhône-Alpes. En Corse, le pollen d’aulne s’ajoute à ce cocktail, renforçant encore le risque local."

Pic de pollens : réduire les sorties en extérieur

Pour les personnes allergiques, ces conditions nécessitent de prendre quelques précautions. Le ministère de la Santé recommande d’éviter la "surexposition" aux pollens en limitant certaines activités comme la tonte de la pelouse, le jardinage en général et les activités sportives. "En cas de nécessité, privilégiez la fin de journée et le port de lunettes de protection et d’un masque", indique le ministère. De manière générale, il est important de réduire les sorties en extérieur pour limiter le risque d’exposition aux pollens. Il est aussi déconseillé de faire sécher du linge en extérieur et de s’exposer à d’autres irritants ou allergisants (tabac, encens, produits d’entretien, etc). "En cas de déplacement en voiture, gardez les vitres fermées", précise le document ministériel. Il est aussi recommandé de se rincer les cheveux le soir, pour ôter les substances allergènes, et d’aérer son domicile soit avant le lever du soleil, soit après son coucher.

Allergie aux pollens : peut-on soulager les symptômes ?

Comme le rappelle l’Institut Pasteur de Lille, le rhume des foins, l’autre nom de la rhinite allergique, est bénin, mais il peut être gênant. Pour le soulager, l’organisme recommande de se rincer régulièrement le nez avec du sérum physiologique ou avec un spray nasal d'eau de mer additionné de manganèse. "Il est également possible de prendre des médicaments antihistaminiques afin de réduire la réaction allergique", indique l’Institut Pasteur. Pour se débarrasser des allergies à long terme, la seule méthode efficace est la désensibilisation. "Cela consiste à mettre l'allergène en contact avec votre organisme régulièrement et à faible dose sur plusieurs années, explique-t-il. Ainsi, le corps cessera de reconnaître l'allergène comme un ennemi."