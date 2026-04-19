Cette activité simple vous aidera à vous sentir moins seul

L'ESSENTIEL Les activités de plein air en milieu naturel ont un effet protecteur contre la solitude.

Les activités dans la nature aide à renforcer le sentiment d'appartenance.

Selon l'étude, rendre la nature plus accessible et encourager les gens à sortir seuls tout en observant l'environnement aideraient à lutter contre la solitude.

Déclin cognitif, maladie cardiaque, décès précoce… De nombreuses études, dont Pourquoi Docteur se fait l’écho, montrent que la solitude est mauvaise pour la santé. Mais dans ce monde pressé, complexe et individualiste, briser son isolement peut sembler difficile. Pourtant, si on en croit l’université norvégienne de sciences et de technologie la solution est à portée de main : il faut avoir des activités en plein air et en milieu naturel. Et cela aiderait à lutter contre la solitude, même si on les fait seul.

Les balades dans la nature renforcent le sentiment d’appartenance

Pour déterminer si la nature pouvait aider à briser la solitude, les chercheurs ont interrogé 2.544 personnes vivant à proximité du Mjøsa, le plus grand lac de Norvège. Les volontaires devaient par exemple indiquer les activités pratiquées aux abords de l’étendue d’eau. Les promenades et les moments de détente ont été les occupations les plus fréquemment citées. Plus de 75 % des participants se rendent au lac plusieurs fois par an et près de 25 % plusieurs fois par mois.

Les données confirment que le fait d'être actif dans un environnement naturel pouvait renforcer le sentiment de connexion des gens avec la nature et leur attachement à un lieu. Toutefois, l’effet n’est pas immédiat. Il dépend de l'attention portée à l'environnement pendant l’activité comme les sons, la lumière, la vue... Et il est souvent plus facile de remarquer ces détails lorsqu'on est seul.

Par ailleurs, les travaux montrent que faire de l'exercice en pleine nature, comme le jogging, n’est pas aussi protecteur contre le sentiment de solitude. "Cela s'explique par le fait que l'attention se porte souvent sur la performance individuelle plutôt que sur l'environnement", ajoutent les auteurs dans leur communiqué.

"Lorsque l’on se perçoit comme faisant partie intégrante de la nature, on développe un sentiment d’appartenance à une communauté. Nombreux sont ceux qui ont longtemps soutenu que la solitude était uniquement liée aux contacts humains et aux communautés, mais ces dernières années, plusieurs études ont démontré que l’attachement aux lieux et aux environnements naturels a également un impact significatif", ajoute Sindre Johan Cottis Hoff, auteur de l’étude.

Favoriser les activités dans la nature pour lutter contre la solitude

Face à à ces résultats publiés dans la revue Health & Place, le chercheur propose deux pistes pour lutter contre la solitude : rendre la nature accessible et encourager les gens à sortir seuls et à observer les détails de la nature.

"La plupart des gens sont capables de prendre soin d'eux-mêmes, en se disant : C'est probablement bon pour moi. Mais certains ont besoin d'un coup de pouce. De plus, les autorités municipales devraient veiller à ce que les résidents aient accès à des espaces naturels dans leurs plans", explique Sindre Johan Cottis Hoff.