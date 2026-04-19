  • CONTACT
Menu

QUESTION D'ACTU

Neurologie

Mort de Nathalie Baye : pourquoi diagnostiquer la démence à corps de Lewy peut-il prendre des années ?

Atteinte de la démence à corps de Lewy, une maladie neurodégénérative, l’actrice Nathalie Baye est décédée à l’âge de 77 ans ce vendredi soir.

Mort de Nathalie Baye : pourquoi diagnostiquer la démence à corps de Lewy peut-il prendre des années ? gorodenkoff/iStock
L'ESSENTIEL
  • La démence à corps de Lewy est une maladie neurodégénérative fréquente en France.
  • Près de 250.000 personnes seraient touchées par cette pathologie mais, parmi elles, 67 % ne seraient pas diagnostiquées.
  • La maladie présente de nombreux symptômes, ce qui complique son diagnostic.

Nathalie Baye nous a quittés. Ce vendredi 17 avril, à l’âge de 77 ans, l’actrice s’est éteinte "à son domicile parisien de la démence à corps de Lewy”, selon un communiqué publié ce samedi par sa famille et relayé par Le ParisienPeu connue du grand public, la maladie à corps de Lewy est pourtant fréquente en France. Selon l’association France Alzheimer, près de 250.000 personnes seraient touchées par cette pathologie. Mais, parmi elles, 67 % ne seraient pas diagnostiquées. Un pourcentage important, qui a pour principale cause la difficulté à établir un diagnostic fiable. Mais pourquoi ? En raison de "la grande variété des manifestations de la maladie", précise l’association.

Démence à corps de Lewy : comment se manifeste-t-elle ? 

En effet, cette pathologie présente de nombreux symptômes, variables d’un patient à l’autre : 

  • Des troubles cognitifs : altération de la perception visuelle et spatiale, difficultés à raisonner ou à faire plusieurs choses en même temps ; 
  • Des troubles de l’attention : à différencier de ceux de la mémoire, qui ne sont présents qu’à des stades avancés de la maladie, contrairement à Alzheimer ;
  • Une somnolence ou phases de léthargie ;
  • Des troubles du sommeil : forte agitation pendant le sommeil paradoxal ;
  • Des hallucinations visuelles ou auditives ;
  • Des troubles moteurs, qui peuvent faire penser à la maladie de Parkinson ;
  • Des changements de l’humeur et du comportement : anxiété, dépression, apathie, état de paranoïa ou délire ;
  • Des fluctuations cognitives qui touchent, de manière totalement imprévisible, la capacité de concentration, de vigilance, d’attention et d’éveil. 

Pour ce dernier symptôme, France Alzheimer précise qu’à certains moments, "les idées peuvent être confuses, sans logique apparente ou aléatoires”. En revanche, "à d’autres moments, la même personne sera alerte, capable de mener une conversation lucide, de rire d’une blague ou même de suivre un film. Bien que ces fluctuations soient courantes, elles ne se produisent généralement pas en présence d’un professionnel de santé, ce qui peut rendre le diagnostic encore plus difficile.

SUR LE MÊME THÈME

Pas de traitement curatif

La maladie à corps de Lewy touche généralement les patients à partir de 50 ans, et un peu plus souvent les hommes que les femmes. Le diagnostic repose à la fois sur la présence de certains symptômes, notamment les fluctuations cognitives, les hallucinations visuelles et les troubles du sommeil, et des biomarqueurs et résultats d’examens médicaux. Les médecins peuvent par exemple s’appuyer sur l’IRM cérébral pour analyser le cerveau ou la polysomnographie pour étudier les troubles du sommeil paradoxal. Actuellement, il n’existe pas de traitement curatif contre la maladie à corps de Lewy. Une fois le diagnostic posé, les patients ont une espérance de vie de cinq à huit ans en moyenne. 

Vous aimez cet article ? Abonnez-vous à la newsletter !
Publicité

EN DIRECT

LA CHAÎNE SANTÉ

chaine youtubeYoutube

LES MALADIES

Hypotension orthostatique : quand la pression artérielle chute au lever

Hypotension orthostatique : quand la pression artérielle chute au lever

Drépanocytose : une déformation des globules rouges aux conséquences graves

Drépanocytose : une déformation des globules rouges aux conséquences graves

Maladie de Charcot (Sclérose latérale amyotrophique)

Maladie de Charcot (Sclérose latérale amyotrophique)

J'AI MAL

J ai Mal Bras et mains Bras et mains Tête et cou Torse et haut du dos Jambes et pied

SYMPTÔMES

Douleurs de l’avant-pied : des métatarsalgies à 90 % liées à problème d’appui

Douleurs de l’avant-pied : des métatarsalgies à 90 % liées à problème d’appui

Mauvaise haleine : il faut améliorer l’hygiène bucco-dentaire

Mauvaise haleine : il faut améliorer l’hygiène bucco-dentaire

Pourquoi Docteur Tous droits réservés, 2026