Mort de Nathalie Baye : pourquoi diagnostiquer la démence à corps de Lewy peut-il prendre des années ?

L'ESSENTIEL La démence à corps de Lewy est une maladie neurodégénérative fréquente en France.

Près de 250.000 personnes seraient touchées par cette pathologie mais, parmi elles, 67 % ne seraient pas diagnostiquées.

La maladie présente de nombreux symptômes, ce qui complique son diagnostic.

Nathalie Baye nous a quittés. Ce vendredi 17 avril, à l’âge de 77 ans, l’actrice s’est éteinte "à son domicile parisien de la démence à corps de Lewy”, selon un communiqué publié ce samedi par sa famille et relayé par Le Parisien. Peu connue du grand public, la maladie à corps de Lewy est pourtant fréquente en France. Selon l’association France Alzheimer, près de 250.000 personnes seraient touchées par cette pathologie. Mais, parmi elles, 67 % ne seraient pas diagnostiquées. Un pourcentage important, qui a pour principale cause la difficulté à établir un diagnostic fiable. Mais pourquoi ? En raison de "la grande variété des manifestations de la maladie", précise l’association.

Démence à corps de Lewy : comment se manifeste-t-elle ?

En effet, cette pathologie présente de nombreux symptômes, variables d’un patient à l’autre :

Des troubles cognitifs : altération de la perception visuelle et spatiale, difficultés à raisonner ou à faire plusieurs choses en même temps ;

Des troubles de l’attention : à différencier de ceux de la mémoire, qui ne sont présents qu’à des stades avancés de la maladie, contrairement à Alzheimer ;

Une somnolence ou phases de léthargie ;

Des troubles du sommeil : forte agitation pendant le sommeil paradoxal ;

Des hallucinations visuelles ou auditives ;

Des troubles moteurs, qui peuvent faire penser à la maladie de Parkinson ;

Des changements de l’humeur et du comportement : anxiété, dépression, apathie, état de paranoïa ou délire ;

Des fluctuations cognitives qui touchent, de manière totalement imprévisible, la capacité de concentration, de vigilance, d’attention et d’éveil.

Pour ce dernier symptôme, France Alzheimer précise qu’à certains moments, "les idées peuvent être confuses, sans logique apparente ou aléatoires”. En revanche, "à d’autres moments, la même personne sera alerte, capable de mener une conversation lucide, de rire d’une blague ou même de suivre un film. Bien que ces fluctuations soient courantes, elles ne se produisent généralement pas en présence d’un professionnel de santé, ce qui peut rendre le diagnostic encore plus difficile.”

Pas de traitement curatif

La maladie à corps de Lewy touche généralement les patients à partir de 50 ans, et un peu plus souvent les hommes que les femmes. Le diagnostic repose à la fois sur la présence de certains symptômes, notamment les fluctuations cognitives, les hallucinations visuelles et les troubles du sommeil, et des biomarqueurs et résultats d’examens médicaux. Les médecins peuvent par exemple s’appuyer sur l’IRM cérébral pour analyser le cerveau ou la polysomnographie pour étudier les troubles du sommeil paradoxal. Actuellement, il n’existe pas de traitement curatif contre la maladie à corps de Lewy. Une fois le diagnostic posé, les patients ont une espérance de vie de cinq à huit ans en moyenne.