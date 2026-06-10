Virus mutants, coronavirus... Bientôt un vaccin universel contre les futures épidémies ?

L'ESSENTIEL Un vaccin universel contre les coronavirus a été testé avec succès chez 39 volontaires.

Conçu par intelligence artificielle, il cible plusieurs coronavirus actuels et futurs.

Une phase II est prévue pour confirmer son efficacité à plus grande échelle.

Six ans après la pandémie de Covid-19, la recherche continue de chercher des moyens de mieux se préparer aux futures menaces virales. Au Royaume-Uni, une équipe de l’Université de Cambridge et de la société de biotechnologie DIOSynVax (DVX) vient de franchir une étape importante : le premier essai clinique chez l’humain d’un vaccin universel contre les coronavirus du groupe Sarbeco a démontré son innocuité et sa capacité à déclencher une large réponse immunitaire. Les résultats ont été publiés dans le Journal of Infection.

Une technologie conçue par intelligence artificielle

L’originalité de ce vaccin réside dans sa conception. Contrairement aux vaccins traditionnels, qui ciblent des variants déjà identifiés, celui-ci repose sur un "super antigène" entièrement conçu à l’aide de simulations informatiques et d’algorithmes d’intelligence artificielle (IA). Les chercheurs ont analysé l’ensemble des séquences génétiques disponibles des coronavirus Sarbeco, une famille qui comprend le SARS-CoV-2 responsable du Covid-19, le virus du SRAS de 2003, ainsi que plusieurs coronavirus circulant chez les chauves-souris. Grâce à l’IA, ils ont identifié les caractéristiques communes à ces virus afin de créer un antigène capable de générer une protection beaucoup plus large.

"Nous avons transformé le développement des vaccins, passant d'une approche réactive à une approche capable d'anticiper l'avenir", résume Jonathan Heeney, professeur à l’Université de Cambridge et responsable scientifique du projet, dans un communiqué. Il estime que ces vaccins pourront "continuer à offrir une protection même lorsque les virus mutent en nouvelles souches".

L'essai clinique de phase I a impliqué 39 adultes en bonne santé âgés de 18 à 50 ans. Les résultats montrent que le vaccin est sûr et n'a provoqué aucun effet secondaire significatif. Les chercheurs ont également observé une réponse immunitaire contre plusieurs coronavirus différents, notamment le SARS-CoV-2, le virus du SRAS et certains coronavirus de chauves-souris susceptibles, à terme, de franchir la barrière des espèces.

Un outil pour prévenir les futures pandémies ?

Pour les scientifiques, l'enjeu dépasse largement le Covid-19. Les coronavirus, les virus grippaux ou encore ceux de la famille Ebola continuent d'évoluer constamment dans les populations animales. Or, il est impossible de prédire précisément quel agent pathogène pourrait être à l'origine de la prochaine pandémie. Or, "cette nouvelle catégorie de vaccins universels est conçue pour résister au temps, explique le professeur Saul Faust, de l'Université de Southampton. Ils protègent non seulement contre de nombreux variants simultanément, mais potentiellement aussi contre des virus apparentés qui n'ont pas encore émergé chez l'humain."

Même si le vaccin n'est pas encore prêt pour une utilisation grand public, une étude de phase II, plus large et plus diversifiée, doit désormais confirmer sa capacité à offrir une protection robuste et durable.