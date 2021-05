Covid-19 : bientôt un vaccin universel efficace contre tous les variants ?

L'ESSENTIEL Plusieurs laboratoires travaillent au développement d’un vaccin universel contre la Covid-19, qui protégerait aussi contre ses variants.

Des essais cliniques de phase 1, sur l’humain, vont débuter en Belgique.

L’inconnue des vaccins actuels contre la Covid-19 est de savoir s'ils protègent aussi efficacement contre les variants. Sans attendre la réponse, plusieurs laboratoires du monde entier travaillent déjà à l’élaboration d’un nouveau vaccin qui serait, cette fois, universel. Cela signifie qu’il protégerait les individus contre la Covid-19 mais aussi contre tous ses variants. Pour l’instant, les essais cliniques sont en cours et les recherches avancent.

Début des essais cliniques sur l’humain en Belgique

Côté français, une entreprise de biotechnologie lyonnaise, Osivax, travaille au développement de deux vaccins : l’un contre la grippe et l’autre contre la Covid-19 et ses variants. En effet, les mécanismes d’action de ces virus sont similaires, ce qui facilite la recherche. Pour le vaccin contre la Covid-19, Osivax cible une protéine appelée nucléocapside qui se situe à l’intérieur du SARS-CoV-2 et reste la même lorsque celui-ci mute et devient un variant. Du moins, pour ceux actuellement connus. Les essais cliniques sur les animaux ont commencé et l’entreprise espère les démarrer sur l’humain d’ici moins d’un an. Ensuite, la commercialisation dépendra des résultats de ces essais cliniques et, aussi, de l’évolution de la situation sanitaire. "Si dans un an, on n’a pas trop de problèmes avec les variants et que les vaccins actuels protègent bien, il faudra 3-4 ans pour développer ce vaccin”, expliquait Alexandre Le Vert, fondateur d’Osivax, au journal Ouest France. D’autres entreprises françaises développent également un vaccin universel. C’est le cas d’Ose Immunotherapeutics, qui a obtenu l’autorisation de débuter la phase 1 de ses essais cliniques en Belgique.

Aux États-Unis, les essais cliniques obtiennent de bons résultats

Outre-Atlantique, les chercheurs de l’université de Virginie, aux États-Unis, misent sur un autre procédé pour développer un vaccin universel. Ils viennent de présenter les résultats de leurs essais cliniques devant l’Académie des sciences de leur pays et ont obtenu de bons résultats. Leur vaccin agit sur le peptide de fusion viral - qui, à la différence du virus, ne mute pas - dont la Covid-19 et ses variants se servent pour entrer dans le corps et les cellules. Les scientifiques ont testé leur produit sur des porcs, animaux génétiquement proches des humains. L’expérience a fonctionné : après l’injection, les porcs étaient protégés contre le coronavirus de leur espèce mais aussi contre le SARS-CoV-2 humain. Enfin, toujours aux États-Unis, une autre entreprise de biotechnologie appelée Phylex Biosciences, travaille sur un vaccin fabriqué à partir d’un antigène, une macromolécule qui produit des anticorps, qui intégrerait toutes les mutations connues de la Covid-19. Ainsi, s’il fonctionne, les personnes vaccinées auraient des anticorps contre tous les variants ciblés.

Un vaccin sous forme de spray nasal en Belgique

En Belgique, deux entreprises de biotechnologie développent un vaccin universel. La première, myNEO, mise aussi sur un produit qui agirait sur le peptide de fusion virale. La seconde, en revanche, mise sur un vaccin développé à partir d’un antigène comprenant toutes les mutations du SARS-CoV-2. Mais le sérum d’eTheRNA aura une petite particularité : il sera commercialisé sous forme de spray nasal !

Actuellement, dans le monde, une dizaine de laboratoires et entreprises de biotechnologie essaient de fabriquer un vaccin universel.