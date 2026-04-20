Un lien entre infertilité masculine et cancer ?

L'ESSENTIEL Les hommes souffrant d'infertilité présentent un risque accru de développer des cancers.

Ils ont un risque presque deux fois plus élevé de développer un cancer colorectal et trois fois plus élevé de développer un cancer de la thyroïde par rapport à ceux devenus pères naturellement.

Cette association pourrait être liée à des facteurs génétiques ou au mode de vie. Par contre, les traitements de fertilité ne sont pas mis en cause dans cette étude.

Environ 15 % des couples dans le monde rencontrent des difficultés à concevoir un enfant. Dans 40 à 50 % des cas, les hommes sont impliqués dans cette infertilité. Mais leurs problèmes pourraient aller bien au-delà d’un projet bébé contrarié. Une étude de l'université de Lund (Suède) révèle que les patients dont la fertilité est fortement réduite courent un risque accru de développer d'autres problèmes de santé plus tard dans leur vie, et plus particulièrement un cancer.

Un risque de cancer jusqu’à 3 fois plus élevé chez les hommes infertiles

Pour avoir une vision plus précise de la santé des hommes touchés par l'infertilité, l’équipe a repris les dossiers médicaux de plus de 1,1 million d'hommes suédois ayant eu leur premier enfant entre 1994 et 2014. Parmi eux, 14.540 sont devenus pères grâce à l'injection intracytoplasmique de spermatozoïdes (ICSI). Il s'agit d’une technique de procréation médicalement assistée utilisée pour traiter l'infertilité masculine sévère : le spermatozoïde minutieusement sélectionné est directement introduit dans un ovule. L’ensemble de ces données ont été croisées avec celles du registre national du cancer du pays d'Europe du Nord.

Les analyses ont montré que les hommes souffrant d'infertilité présentaient un risque presque deux fois plus élevé de développer un cancer colorectal que ceux devenus pères naturellement. Ils ont aussi trois fois plus de risque d’avoir une tumeur maligne à la thyroïde. "Toutefois, même si le risque relatif est plus élevé chez les personnes ayant eu recours à une ICSI, il demeure faible au niveau de la population générale, et le cancer est rare dans cette tranche d'âge", précisent les auteurs dans leur communiqué.

L’infertilité masculine, un biomarqueur du risque de cancer ?

Les scientifiques assurent que le traitement de fertilité n’est pas responsable de la hausse des cancers observée. Pour eux, l’infertilité serait en fait un signal d'alarme précoce de l'état de santé général. "La capacité de reproduction est liée au patrimoine génétique d'un individu. Selon une théorie, si un problème survient au niveau génétique – ce qui peut se manifester par une diminution de la qualité du sperme – d'autres systèmes de l'organisme peuvent également être affectés, augmentant ainsi le risque de maladie", explique le Dr Angel Elenkov, auteur de l’étude parue dans l'European Journal of Epidemiology. Les facteurs liés au mode de vie tels que l’obésité, le tabagisme, la consommation d’alcool et la sédentarité – connus pour affecter la qualité du sperme et augmenter les risques de nombreuses maladies – pourraient aussi jouer un rôle.

Selon les chercheurs, la découverte de ce lien entre l’infertilité masculine et le risque accru de cancer pourrait aussi aider à repérer plutôt les personnes à risque plus tôt. "La plupart des hommes qui subissent des tests de fertilité ont entre 30 et 35 ans. L'objectif est de les aider à devenir pères, et aucun suivi médical n'est effectué par la suite. Ces résultats sont importants du point de vue de la santé publique, étant donné l'augmentation des cancers du côlon et du rectum, ainsi que du cancer de la thyroïde, chez les jeunes. Ces cancers pourraient être prévenus grâce à un dépistage précoce", explique Angel Elenkov.