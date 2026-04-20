Cancer du pancréas : ce nouveau traitement pourrait bouleverser la survie des patients

L'ESSENTIEL Le Daraxonrasib cible spécifiquement la protéine KRAS, qui est présente dans plus de 90 % des cancers du pancréas.

Ce traitement expérimental permettrait de presque doubler l’espérance de vie, avec une durée médiane de survie de 13,2 mois contre 6,7 mois avec une chimiothérapie classique chez des patients.

Si les résultats des essais cliniques sont jugés très prometteurs par les médecins, le médicament n’est pas disponible tout de suite, mais dans "les prochains mois" aux États-Unis.

Le Daraxonrasib relance l’espoir contre le cancer du pancréas, "l’un des cancers les plus dangereux", d’après le gouvernement. Ce médicament est un inhibiteur de KRAS, capable de bloquer une protéine qui alimente ce cancer. "La protéine mutante est comme une pédale bloquée en position basse, provoquant une prolifération incontrôlée, dont les tumeurs se nourrissent. Ces mutations sont présentes dans un quart des cancers humains, principalement des cancers agressifs du pancréas, du poumon et du côlon", selon les scientifiques qui évaluent l’efficacité des inhibiteurs de KRAS. Le traitement cible également deux autres protéines, HRAS et NRAS, dont la mutation favorise la progression du cancer.

Ces derniers mois, le Daraxonrasib, mis au point par le laboratoire américain Revolution Medicines, a fait l’objet de plusieurs essais cliniques à travers le monde. En janvier dernier, des chercheurs américains ont révélé les résultats encourageants de deux essais cliniques de phase I, testant le traitement sous forme de trois comprimés. Les études avaient montré une hausse de la durée de survie chez les personnes atteintes du cancer du pancréas.

Cancer du pancréas : une durée médiane de survie de 13,2 mois avec le Daraxonrasib

Une nouvelle étude, consultée par FranceInfo le 14 avril, confirme ces données. Dirigé par des médecins américains, l’essai de phase 3 a été réalisé sur 460 adultes souffrant du cancer du pancréas, dont 60 dans l’Hexagone. Parmi les patients français, certains ont été suivis à Villejuif (hôpital Paul Brousse), à Rennes et à Marseille. Tous les participants avaient bénéficié d’une première chimiothérapie qui n’a pas fait effet. La moitié des volontaires ont pris une dose orale de 300 mg de daraxonrasib une fois par jour, tandis que l'autre a reçu une deuxième chimiothérapie.

Selon les résultats, les patients traités avec le Daraxonrasib ont survécu en moyenne 13,2 mois contre 6,7 mois pour ceux ayant bénéficié d’une deuxième chimiothérapie. "On n'a jamais vu de résultats pareils", signale, à FranceInfo le professeur Pascal Hammel, chef du service d'oncologie digestive et médicale à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Côté effets secondaires, le traitement a été généralement bien toléré, "avec un profil de tolérance acceptable et sans nouveau signal de sécurité", peut-on lire dans le communiqué de Revolution Medicines. "Il peut y avoir des lésions, des boutons sur la peau, mais pas de toxicité grave", ajoute Pascal Hammel.

"Peut-être un à deux ans" pour le délai de mise à disposition du médicament

Si ce médicament est prometteur, il va se faire encore attendre. D’après Jean-Yves Blay, oncologue et président d'Unicancer, contacté par FranceInfo, sa commercialisation est attendue d'abord aux États-Unis "dans les prochains mois. (…) Ils vont présenter un dossier à la Food and Drug Administration (FDA), l'organisme américain, qui peut approuver et mettre à disposition extrêmement rapidement ces médicaments innovants pour le patient américain." En Europe, la mise sur le marché du Daraxonrasib "est difficile à déterminer à ce stade." Un délai de "peut-être un à deux ans. On espère surtout qu'il puisse être disponible très rapidement."