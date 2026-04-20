Et si regarder de la junk food aidait à ne pas en manger ?

L'ESSENTIEL Regarder des aliments riches pourrait réduire l’envie de les manger.

Les personnes au régime utilisent ces images comme manière de garder le contrôle.

Ce mécanisme pourrait inspirer de nouvelles stratégies minceur.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, observer des images de burgers, de crème glacée, de pâtisseries – et autres denrées ultra-caloriques appétissantes – ne pousse pas forcément à craquer. Une nouvelle étude, publiée dans la revue Computers in Human Behavior, suggère même que cela pourrait nous aider à résister aux envies incontrôlables, à ces fringales (craving en anglais) qui peuvent nous prendre à 23 heures. Les travaux suggèrent en effet que la simple exposition visuelle à des aliments gras et sucrés suffit à réduire le désir de les consommer.

Quand le cerveau se contente de regarder

Les chercheurs de l’Université de Bristol (Royaume-Uni) et de la State University of New York (Etats-Unis) parlent de "satiété intermodale" : c’est le fait de satisfaire partiellement une envie en la vivant visuellement plutôt que physiquement. "Engager notre esprit avec des images alimentaires peut aider à satisfaire les envies sans consommation réelle", assure la Dre Esther Kang, qui a dirigé l’étude, dans un communiqué. Or, dans un environnement numérique saturé de contenus culinaires, les réseaux sociaux en premier ligne, ce mécanisme pourrait devenir un outil de régulation efficace pour ne pas tomber dans le paquet de chips.

Trois expériences distinctes menées auprès de 840 participants âgés de 19 à 77 ans confirment cette hypothèse de "satiété intermodale". Premier enseignement : les personnes au régime passaient jusqu’à 30 % de temps en plus à regarder des images de desserts particulièrement caloriques... mais mangeaient ensuite moins de chocolat que les autres. Pourquoi cette attirance pour les aliments "interdits" ? Les scientifiques évoquent l’"effet rebond" : plus on tente de supprimer une pensée, plus elle revient dans notre esprit.

Les participants qui cherchaient à éviter la malbouffe étaient ainsi plus attirés par les vidéos de pizzas ou de pâtisseries, mais face à de vrais desserts, ils faisaient donc preuve de plus de contrôle que les autres. "Ils ont clairement adopté cette forme de 'cueillette numérique'", note la Dre Kang. Dans une des expériences en laboratoire, les participants exposés à des vidéos de desserts caloriques prenaient aussi moins de confiseries en sortant, et déclaraient également avoir moins faim.

Une nouvelle stratégie pour limiter les excès ?

Le Pr Arun Lakshmanan, coauteur de l’étude, résume : "Regarder de la nourriture peut réduire l’envie de manger sans prendre une seule bouchée". Cette découverte pourrait transformer les conseils nutritionnels traditionnels : et si, demain, scroller sur notre téléphone devenait un allié surprise de notre assiette ? "Ces contenus en ligne pourraient aider à limiter les excès", souligne la Dre Kang, tout en rappelant que rien ne remplace une alimentation équilibrée, qui bannit au maximum la malbouffe et les aliments ultra-transformés.