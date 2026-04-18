Ces coupe-faim restent interdits en France

Le Garcinia cambogia reste interdit en France. Cette substance, utilisée dans des coupe-faim, ne peut être ni vendue, ni importée en raison d’effets indésirables graves. Dans un arrêté, publié le 17 avril au Journal Officiel, le gouvernement a renouvelé l’interdiction de ce produit.

Des effets indésirables graves liés à Garcinia cambogia

Cela prolonge une décision d’avril 2025 sur l’interruption de la commercialisation du Garcinia cambogia, aussi appelé Tamarinier de Malabar, consécutive à une recommandation de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses). Cette dernière rappelait que la substance était déjà interdite dans les médicaments depuis 2012, mais qu’elle continuait d’être utilisée dans des compléments alimentaires destinés à la perte de poids. "Leur consommation est à l’origine d’effets indésirables sévères, en particulier des hépatites aiguës, y compris chez des personnes n’ayant aucun antécédent médical, alerte l’Anses. L’analyse globale de ces signaux conduit l’Anses à formuler une alerte pour déconseiller fortement la consommation de compléments alimentaires contenant cette plante."

L’organisme a réalisé une expertise pour recenser les effets indésirables de ce produit, après différents signalements dont une hépatite fulminante mortelle. "Dans le seul dispositif de nutrivigilance français, 38 signalements d’effets indésirables ont été déclarés entre 2009 et mars 2024", constate l’Ansm. Il s’agit d’atteintes hépatiques, psychiatriques, cardiaques, mais aussi musculaires. Des pancréatites ont aussi été détectées chez des personnes ayant pris des compléments alimentaires à base de Garcinia cambogia. "Les effets ont été observés à la fois chez des personnes présentant des antécédents médicaux et chez des individus en bonne santé, sans identification d’effet-dose", précisait le ministère de l’Agriculture dans un communiqué paru en avril 2025.

Compléments alimentaires amaigrissants : vers une interdiction européenne du Garcinia cambogia ?

Le nouvel arrêté d’interdiction paru hier, prend effet dès le 18 avril, pour une durée d’un an. En parallèle, l’agence européenne de sécurité des aliments (Efsa) mène des travaux sur l’acide hydroxycitrique, présente dans Garcinia cambogia. "Cette évaluation pourrait conduire à restreindre voire interdire cette substance et les préparations de plantes en contenant dont Garcinia cambogia Desr", précise l’Anses.