Bracelet Rouge : un QR code pour aider les secours quand vous ne pouvez pas parler

L'ESSENTIEL Le Bracelet Rouge permet aux secours intervenant en cas d'accident ou de malaise de connaître votre profil de santé si vous n'êtes pas en état de le communiquer.

C'est l'utilisateur qui intègre lui même ses données de santé consultables par les secours grâce à un QR code.

Les personnes vivant seules, les enfants ou ceux pratiquant une activité sportive en solitaire sont les profils visés par ce dispositif.

Lorsqu’un accident survient, les premières minutes sont souvent les plus confuses. La personne peut être inconsciente, paniquée, désorientée ou incapable de parler. Les témoins, eux, ne connaissent pas forcément ses antécédents médicaux. C’est dans ce moment que le Bracelet Rouge peut être utile.

Son principe est facile à comprendre : le bracelet comporte un QR code unique. Une fois scanné avec un téléphone, il donne accès aux informations que l’utilisateur a lui-même renseignées : allergies, traitements en cours, maladies connues, antécédents importants, contacts d’urgence. L’objectif de ce dispositif dont Harmonie Mutuelle accompagne la diffusion n’est pas de remplacer le médecin ni les services de secours, mais de leur transmettre plus vite les renseignements qui peuvent orienter la prise en charge.

Comment fonctionne le Bracelet Rouge ?

Avant de porter le bracelet, l’utilisateur crée son profil d’urgence en ligne. Il choisit les informations qu’il souhaite rendre accessibles : par exemple une allergie à un médicament, un traitement anticoagulant, un diabète, une épilepsie, une maladie cardiaque ou le numéro d’un proche à appeler.

Une fois le profil rempli, le QR code devient la porte d’entrée vers cette fiche d’urgence. En cas de problème, un secouriste, un soignant ou une personne présente peut scanner le code. Le kit peut aussi comprendre des stickers QR code à coller sur un téléphone, un casque, un vélo ou un sac, ainsi qu’une carte d’urgence.

Qui peut en avoir besoin ?

Le Bracelet Rouge peut concerner tout le monde, mais certains profils sont particulièrement intéressés. C’est le cas des personnes âgées vivant seules, des patients atteints de maladies chroniques, des personnes ayant des allergies sévères, des enfants lors des activités scolaires ou sportives, ou encore des sportifs pratiquant la randonnée, le vélo ou des activités isolées.

Pour les parents, il peut être rassurant de savoir qu’en cas d’accident à l’école ou pendant une sortie, les informations essentielles de l’enfant sont accessibles. Pour un senior, il peut faciliter l’appel d’un proche. Pour une personne malade, il permet d’éviter que des informations importantes restent inconnues au moment où elles sont le plus nécessaires.

Une aide, pas une garantie absolue

Le Bracelet Rouge ne remplace pas une consultation médicale, une ordonnance, une carte d’allergie ou les documents officiels de santé. Il ne dispense pas non plus d’appeler les secours en cas d’urgence. C’est un complément : il sert à transmettre rapidement des informations, mais celles-ci doivent être exactes et régulièrement mises à jour.

C’est pourquoi il est conseillé de relire sa fiche après chaque changement de traitement, nouvelle allergie, hospitalisation ou diagnostic important. Les personnes âgées ou les enfants peuvent être aidés par un proche pour remplir leur profil.

Quid de la confidentialité des informations ?

Le sujet est important : les données de santé sont personnelles. Le Bracelet Rouge repose sur un choix de l’utilisateur, qui décide ce qu’il veut afficher dans son profil d’urgence. L’idée est de trouver le bon équilibre : assez d’informations pour aider les secours, mais pas plus que nécessaire.

Bien utilisé, le Bracelet Rouge peut donc devenir un outil de prévention au quotidien. Il ne promet pas de tout résoudre, mais il peut faire gagner du temps, éviter des oublis et rassurer les personnes vulnérables comme leurs familles.