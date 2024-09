Accidents de la vie courante chez les enfants : quels sont les plus fréquents ?

L'ESSENTIEL À tous les âges, les chutes représentent la principale cause des accidents de la vie courante chez les enfants.

Pour les moins de cinq ans, le mobilier est souvent impliqué dans ces accidents.

Chez les moins d'un an, ces accidents ont souvent lieu lors d’une activité vitale comme le repos ou le repas.

C’est une crainte qu'ont tous les parents : que notre enfant se blesse, à la maison ou à l’extérieur. Cette peur est loin d’être irrationnelle. En effet, selon l’étude AVICOU, présentée par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) dans un communiqué, chaque année, 550.000 consultations en médecine générale et en pédiatrie sont dues à des accidents de la vie courante chez les enfants de moins de 15 ans.

Accidents de la vie courante : première cause de décès chez les enfants de 1 à 4 ans

Pour mener leurs travaux, les scientifiques ont étudié un panel de 162 médecins généralistes et de 31 pédiatres libéraux installés dans toute la France. Les données ont été récoltées entre mai 2022 et juin 2023.

Dans le détail, sur les 550.000 consultations annuelles, 476.000 ont été réalisées chez des médecins généralistes et 77.000 chez des pédiatres. Dans 80 % des cas, le praticien fait une prescription. Celle-ci peut être de médicaments, d’absence scolaire, d’inaptitude au sport, etc.

Dans les trois-quarts des cas, les enfants ne sont pas pris en charge dans un service d’urgence après leur consultation. Néanmoins, certaines blessures sont très graves, voire fatales. En effet, selon l’étude, les accidents de la vie courante représentent la première cause de décès chez les 1 à 4 ans et la deuxième chez les 5 à 14 ans.

Enfants : les chutes sont souvent à l’origine de ces accidents

À quoi sont dus les accidents de la vie courante ? Qu’importe l’âge de l’enfant, les chutes représentent les principales causes de ces drames. Mais leur origine diffère en fonction de l’âge :

le mobilier pour les moins de cinq ans ;

de façon spontanée - lors de jeux d’enfants par exemple - pour les plus de cinq ans.

En ce qui concerne le lieu des accidents de la vie courante, ils sont “le plus souvent à domicile chez les moins de 10 ans, lors d’activités sportives ou de loisirs à l’extérieur chez les 10 ans et plus”, explique le communiqué.

L'accidentologie est différente pour les bébés de moins d’un an. Les “accidents se produisaient principalement au cours d’une activité vitale comme le repas ou le repos”, indique le rapport.

Cette étude permet de quantifier et comprendre l’origine des accidents de la vie courante chez les enfants. “La plupart de ces accidents étant évitables, il est essentiel de disposer de données détaillées et actualisées sur leurs caractéristiques afin de mieux cibler les actions de prévention”, peut-on lire. Les auteurs préconisent de mener des compagnes de sensibilisation et de communication sur les accidents de la vie courante auprès du grand public, notamment ceux concernant les enfants âgés de 1 à 4 ans