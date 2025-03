Coupe-faim : l’utilisation de la Garcinia cambogia est-elle dangereuse ?

L'ESSENTIEL La Garcinia cambogia Desr est une plante utilisée dans des compléments alimentaires pour la perte de poids.

L’Anses alerte sur de graves effets indésirables : des hépatites aiguës ont été diagnostiquées chez des personnes sans antécédent.

L’organisme déconseille fortement la consommation de compléments alimentaires contenant de la Garcinia cambogia Desr.

Des compléments alimentaires pour perdre du poids à l’origine de graves effets secondaires. Dans un communiqué paru le 5 mars, l’Anses alerte sur les risques associés aux produits contenant des extraits de Garcinia cambogia Desr. "Leur consommation est à l’origine d’effets indésirables sévères, en particulier des hépatites aiguës, y compris chez des personnes n’ayant aucun antécédent médical", prévient l’organisme.

Perte de poids : qu’est-ce que le Garcinia cambogia Desr ?

Cette plante, aussi appelée Tamarinier de Malabar, est traditionnellement utilisée dans la cuisine asiatique. Depuis quelques années, elle entre dans la composition de compléments alimentaires coupe-faim. "Ses propriétés amaigrissantes sont attribuées à l’acide (-)-hydroxycitrique (AHC) présent dans le péricarpe du fruit", indique l’Anses. Sur les notices des compléments alimentaires, il est indiqué qu’elle "contribue à réduire le stockage des graisses", "peut aider à réduire le poids corporel", "peut aider à contrôler le poids en réduisant la quantité de graisse absorbée par l'alimentation" ou encore qu’elle "aide à maintenir le taux normal de sucre et de graisse dans le sang".

Quels sont les risques liés à cette plante ?

En 2019, l’Anses a reçu le signalement d’un effet indésirable sévère, une hépatite fulminante mortelle, "susceptible d’être lié à la consommation du complément alimentaire Slim Metabol® commercialisé par la société italienne Zuccari". Ce produit contenait du Garcinia cambogia Desr. D’autres cas d’effets indésirables sévères ont été recensés par l’Anses, et elle a ainsi décidé de lancer une expertise pour "dresser l’état des lieux des effets indésirables provoqués par la consommation de compléments alimentaires à base de Garcinia cambogia Desr". L’agence a réalisé une "analyse globale des cas identifiés par différents systèmes de vigilance français, européens et nord-américains, complétée par une revue de la littérature".

L’Anses a observé des cas d’atteintes hépatiques, psychiatriques, digestives (pancréatites), cardiaques et musculaires (rhabdomyolyses). "Dans le seul dispositif de nutrivigilance français, 38 signalements d’effets indésirables ont été déclarés entre 2009 et mars 2024", relève-t-elle. Ils ont été observés chez des personnes ayant des antécédents de troubles psychiatriques, de pancréatite ou d’hépatite, ou atteintes de certaines maladies cardiométaboliques (diabète, obésité, hypertension), et chez des personnes traitées par des médicaments connus pour affecter la fonction hépatique, par des traitements antirétroviraux ou par des traitements antidépresseurs. "Néanmoins, des effets sévères ont également été signalés chez des consommateurs sans aucun antécédent médical", alerte l’agence.

La perte de poids doit être accompagnée par un professionnel de santé

Elle déconseille ainsi la consommation de ces compléments à toute la population, avec ou sans antécédent médical. "Tous les compléments alimentaires contenant Garcinia cambogia Desr. sont destinés à la perte de poids, souligne-t-elle. À ce propos, l’Anses rappelle que la perte de poids sans indication médicale comporte des risques, surtout quand la personne adopte des pratiques alimentaires déséquilibrées et peu diversifiées." Comme elle le précise, toute démarche d’amaigrissement doit être suivie par un professionnel de santé.