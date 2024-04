Coupe-faim : les médicaments sont-ils vraiment sans risques ?

L'ESSENTIEL Sur les réseaux sociaux et notamment Tiktok, les vidéos sont virales sur les effets des médicaments coupe-faim.

Considéré comme une maladie chronique, l'obésité est facilement associée à d'autres comorbidités : diabète, cancers, maladies cardiovasculaires, du foie et des articulations entre autres.

Selon l'Inserm : "prendre un médicament pour une autre indication que celle pour laquelle il a été mis sur le marché, ici simplement pour perdre quelques kilos, comporte des risques pour la santé. Parmi les effets secondaires associés à l’Ozempic, on retrouve par exemple fréquemment des problèmes digestifs qui peuvent avoir un impact sur la qualité de vie."

Sur TikTok, Instagram ou encore X, les vidéos mettant en avant les effets des médicaments coupe-faim connaissent un succès viral. À l'approche de la quête du "summerbody", il est crucial d'informer les consommateurs sur l'utilisation détournée de ces médicaments, qui peuvent comporter des risques pour la santé. Selon un récent article de la revue scientifique The Lancet, l'obésité est en augmentation à l'échelle mondiale, soulignant l'importance d'une approche multidisciplinaire pour sa prise en charge.

Quid des nouveaux médicaments pour la perte de poids ?

Le sémaglutide et le liraglutide, molécules ayant des effets sur la sensation de satiété, ont réussi à susciter de l'intérêt en matière de perte de poids. Toutefois, il est important de souligner que la prise de ces médicaments doit se faire sous contrôle médical strict. L'automédication, en particulier face à l'obésité, peut présenter des risques pour la santé et ne constitue pas une solution miracle.

Perte de poids : des médicaments aux nombreux effets secondaires

L'utilisation des analogues du GLP-1, tels que le sémaglutide et le liraglutide, pour perdre du poids peut entraîner des effets secondaires sérieux, notamment sur le plan digestif. Des études ont mis en garde contre le risque de développer des affections gastro-intestinales graves en prenant ces médicaments sans nécessité médicale réelle. Il est essentiel de rappeler qu'il n'existe pas de solution miracle pour perdre du poids et qu'une approche individualisée et encadrée est primordiale.

Les médecins soulignent que les termes "coupe-faim" pourraient être trompeurs, car ces médicaments agissent davantage sur la régulation de l'appétit et la satiété.

Ces avancées thérapeutiques offrent de nouvelles perspectives, mais il est essentiel de rappeler que la perte de poids ne repose pas uniquement sur l'utilisation de médicaments. Une approche globale, incluant des changements d'habitudes alimentaires et une activité physique adaptée, demeure primordiale pour un résultat durable.