Perte de poids : les 6 meilleurs thés pour vous aider

L'ESSENTIEL Le thé, riche en antioxydants et en nutriments bénéfiques pour la santé, peut contribuer à perdre du poids.

Six variétés de thé accélèrent le métabolisme et aident à atteindre un objectif de perte de poids.

Il s'agit des thés vert, blanc, au gingembre, noir, match et oolong.

Bien sûr, il n’existe pas de consommations magiques pour perdre les kilos superflus. Cependant, certaines boissons, associées à une alimentation équilibrée et une activité physique adéquate - peuvent accélérer le métabolisme et contribuer à atteindre ses objectifs de perte de poids.

Le thé est une boisson riche en antioxydants et autres nutriments bénéfiques pour la santé. Les nutritionnistes et la communauté scientifique recommandent spécifiquement six variétés pendant les régimes.

Le thé vert pour brûler les graisses

Le thé vert, grâce à sa teneur en caféine, est l’un des meilleurs thés pour accélérer le métabolisme. La diététicienne Vandana Sheth explique sur le site Eat This : "le thé vert est riche en antioxydants et a été positivement associé à la perte de graisse et à la perte de poids. Il est chargé de catéchines, un type d'antioxydants dont il a été démontré qu'ils aident à augmenter la combustion des graisses, en particulier pendant l'exercice".

Plusieurs études ont mis en évidence les bienfaits de cette plante sur la perte de poids. L’une d’elles, publiée en 2016, a démontré que les femmes ayant consommé de l’extrait de thé vert (riche en catéchine EGCG : 865,8 milligrammes) pendant 12 semaines, perdaient plus de poids que les autres. Il faudrait boire environ trois tasses de thé vert par jour pour obtenir le niveau de catéchine testé dans cette expérience mais une seule tasse serait également bénéfique pour la santé.

Le thé blanc combat la formation de cellules graisseuses

Le thé blanc est une spécialité de la province chinoise du Fujian et est principalement composé de bourgeons et de jeunes feuilles. Selon une étude parue dans la revue International Journal of Obesity, cette variété rare aurait la capacité de booster le métabolisme de 4 à 5 %. Par conséquent, une tasse de thé blanc pourrait permettre de brûler 300 à 400 kilojoules supplémentaires, soit approximativement 70 à 95 calories.

Comme le thé vert, le thé blanc contient un taux élevé de catéchine EGCG qui, en plus de stimuler le métabolisme, pourrait empêcher la formation de nouvelles cellules adipeuses.

Le thé au gingembre prévient les dommages causés par les radicaux libres

Le thé au gingembre est également une boisson recommandée durant un régime.

"Le gingembre est unique pour la perte de poids, car il contient des composés connus sous le nom de gingérol et de shogaol. Ils créent un effet antioxydant qui réduit les dommages des radicaux libres dans le corps. Ces dommages entraînent une augmentation du stress oxydatif qui peut à la fois causer et exacerber l'obésité, et peut également entraîner un ralentissement du métabolisme et une baisse de l'énergie et plus encore", expose la diététicienne Trista Best à Eat This.

Le thé noir pour aider à stocker les flavones

Le thé noir procure un regain d'énergie et apporte également des nutriments utiles aux personnes qui souhaitent perdre du poids.

"Ce thé est rempli de flavones, dont il a été démontré qu'elles accélèrent le métabolisme et aident à la perte de poids en favorisant la combustion des graisses dans le corps. La caféine contenue dans le thé noir peut aussi améliorer le métabolisme, en particulier lorsqu'il est bu le matin, et peut aider à réguler l'IMC total", a déclaré la diététicienne Nataly Komova.

Le thé matcha booste l’oxydation des graisses

Le thé matcha est originaire du Japon, il est obtenu en réduisant les feuilles de thé en une poudre très fine. Il est riche en caféine et en antioxydants et est également apprécié pour ses propriétés anti-inflammatoires.

"Il a été démontré que prendre une tasse de thé matcha avant une séance de sport stimule le métabolisme et l'oxydation des graisses, ce qui peut aider à perdre du poids. L'oxydation des graisses est le rythme auquel le corps utilise ou brûle les graisses corporelles. Un taux élevé implique une perte de poids accrue", ajoute Nataly Komova.

Le thé oolong contribue à métaboliser les lipides

Le thé oolong est l’un des thés ayant la plus faible teneur en théine. Il est donc une excellente alternative pour les personnes sensibles à la caféine mais qui souhaitent tout de même profiter des effets antioxydants du thé. Une étude de 2009, publiée dans Clinical Trial, démontre que cette boisson favorise la perte de poids en améliorant la métabolisation des lipides.

Entre 64 et 66 % des participants obèses ou en surpoids ayant participé à l’étude, avaient perdu plus d’un kilo après avoir bu 8 g de thé oolong par jour pendant 6 semaines.