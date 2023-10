Ozempic, Wegovy : gare aux troubles gastro-intestinaux si vous prenez ces médicaments pour maigrir

L'ESSENTIEL Depuis plusieurs années, des médicaments contre le diabète de type 2 sont utilisés pour la perte de poids, en particulier aux États-Unis.

Une association entre l’utilisation de ces médicaments pour perdre du poids et les risques de troubles gastro-intestinaux a été observée par des chercheurs canadiens.

Les risques de pancréatite et d’occlusion intestinale étaient respectivement 9,09 fois et 4 fois plus élevés chez les patients non diabétiques utilisant ces médicaments.

Les médicaments comme l’Ozempic, le Wegovy ou le Rybelsus sont à l’origine prescrits pour traiter le diabète de type 2. Ces traitements imitent notamment une hormone gastro-intestinale (GLP-1), qui participe à la régulation de l’appétit. Néanmoins, ces agonistes du GLP-1 sont considérés comme un moyen efficace pour perdre du poids par des patients non diabétiques, en particulier aux États-Unis.

Un lien entre la prise de médicaments pour perdre du poids et les troubles gastro-intestinaux

La prise de ces médicaments dans le cadre d’une perte de poids ne serait pas sans risque pour la santé. Une étude menée par une équipe de l’université de Colombie-Britannique (Canada) a récemment observé que l’utilisation de ces traitements par des non diabétiques pourrait augmenter les risques de troubles gastro-intestinaux graves.

Pour parvenir à ce constat, les chercheurs ont examiné les dossiers d’assurance maladie de 16 millions de patients américains. Ils se sont ensuite intéressés aux personnes ayant reçu des prescriptions de semaglutide, une molécule utilisée dans les médicaments Ozempic et Wegovy, et de liraglutide, une molécule utilisée dans le médicament Saxenda, entre 2006 et 2020. Ces éléments sont les deux principaux agonistes du GLP-1. Dans le cadre de leurs travaux publiés dans la revue JAMA, les scientifiques ont inclus les patients ayant des antécédents récents d'obésité et ont exclu ceux qui étaient diabétiques ou à qui un autre médicament antidiabétique avait été prescrit.

Près de 9 fois plus de risques d’être atteint par un cancer du pancréas

Après l’analyse des dossiers médicaux, l’équipe canadienne a déterminé le nombre de patients ayant développé une paralysie de l’estomac, une pancréatite ou une occlusion intestinale, et ils ont comparé ce taux à celui de patients utilisant le bupropion-naltrexone, un autre type de médicament amaigrissant.

Résultats : les agonistes du GLP-1 ont été associés à un risque de cancer du pancréas 9,09 fois plus élevé par rapport au bupropion-naltrexone. Les risques de pancréatite et d’occlusion intestinale étaient respectivement 9,09 fois et 4 fois plus élevés chez les patients traités avec les molécules semaglutide ou liraglutide.

Pour les responsables de l’étude, il est primordial que les fabricants de l’Ozempic, du Wegovy ou du Rybelsus mentionnent les risques de troubles gastro-intestinaux en tant qu’effets indésirables sur les étiquettes de leurs produits. "Compte tenu de la large utilisation de ces médicaments, ces effets indésirables, bien que rares, doivent être pris en compte par les patients qui envisagent de les utiliser pour perdre du poids (…) Il s'agit d'une information essentielle que les patients doivent connaître afin de pouvoir consulter un médecin à temps et éviter de graves conséquences", a averti Mohit Sodhi, auteur principal de l’étude et étudiant en quatrième année de médecine à l’université de Colombie-Britannique.