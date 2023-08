Obésité, diabète : les noix de pécan réduisent le risque 

L'ESSENTIEL Une étude sur des souris démontre que les noix de pécan réduisent l'inflammation et augmentent la dépense énergétique.

Ainsi, cela diminue le risque d'obésité et de diabète.

Elles peuvent être consommées brutes ou sous forme de compléments alimentaires.

Mangez des noix de pécan ! C’est le propos d’une étude de l’université Texas A&M. Dans la revue spécialisée MDPI, ses auteurs expliquent que les noix de pécan présentent de nombreux bienfaits pour la santé : elles réduisent l’inflammation, permettent de maintenir le poids du corps et diminuent le risque de diabète.

Noix de pécan : une alternative saine aux régimes trop riches en graisses

"Le nombre de personnes touchées par l’obésité et le diabète augmente dans nos sociétés modernes partout dans le monde, et la tendance à consommer une alimentation riche en graisses est l'une des principales raisons en plus du mode de vie et de la prédisposition génétique, explique le Dr Luis Cisneros-Zevallos, professeur d'horticulture et de science alimentaire au Département des sciences horticoles au sein de Texas A&M. Les gens recherchent des options plus saines, et nous avons désormais démontré que les noix de pécan font partie de ces outils sains que les consommateurs ont entre les mains."

Ce fruit, issu du pacanier, est originaire du sud-est des États-Unis et du Mexique. La noix que renferme sa coque est réputée saine depuis très longtemps. Les traditions sud-américaines la considéraient comme très nutritive.

Obésité, diabète, inflammation : les multiples bienfaits des noix de pécan

Cette fois, les chercheurs ont mené des travaux scientifiques pour prouver cette croyance populaire. Ils ont utilisé des souris, à qui différents régimes alimentaires ont été fournis. Les auteurs ont ainsi constaté que les noix de pécan augmentaient la dépense énergétique et réduisaient la dysbiose, soit le déséquilibre de la flore intestinale, et l’inflammation chez ces rongeurs.

"L'étude a confirmé que les noix de pécan modulent la lipolyse du tissu adipeux et le métabolisme oxydatif mitochondrial dans le foie et les muscles squelettiques", développent-ils. Les propriétés anti-inflammatoires des noix de pécan ont réduit l'inflammation de faible stade, qui conduit à une inflammation chronique, et ont diminué les risques de développer différentes maladies répandues. Or, les souris avaient une alimentation riche en graisses par ailleurs. Selon l’auteur principal de l’étude, Dr Luis Cisneros-Zevallos, cela montre que les noix de pécan maintiennent le poids corporel et préviennent le diabète malgré ce régime alimentaire riche en graisses.

Noix de pécan : trouver de nouvelles façons de les consommer pour prévenir l’obésité

Avec les co-auteurs, il estime que la noix de pécan peut être classée parmi les supers aliments, ce groupe de produits alimentaires très riches en nutriments. Les chercheurs recommandent ainsi de la manger telle quelle ou bien sous forme de compléments alimentaires.

Toutefois, elle pourrait aussi être consommée sous de nouvelles formes. "Plus nous en savons sur les fonctionnalités uniques des noix de pécan, plus nous avons de possibilités de créer des produits plus sains", estime Dr Luis Cisneros-Zevallos.