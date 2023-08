Le gluten favoriserait l'inflammation dans le cerveau

L'ESSENTIEL Le gluten n’a pas qu’un impact négatif sur le tube digestif.

Des chercheurs ont découvert qu’il est source d’inflammation cérébrale.

L’inflammation semble liée à une réaction extrême du système immunitaire, comme celle observée dans la maladie coeliaque et l’hypersensibilité au gluten.

Grâce à des chercheurs, on en sait un peu plus sur la complexité de la sensibilité au gluten et sur la portée de ses implications pour la santé. En effet, d’après les travaux sur les souris menés par une équipe de scientifiques de l’université d’Otago en Nouvelle-Zélande et publiés dans Journal of Neuroendocrinology, il pourrait provoquer une inflammation cérébrale.

Le gluten aurait le même effet qu'un régime riche en graisse sur le cerveau

Le gluten est un ensemble de protéines présentes dans certaines céréales (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) ainsi que dans les produits à base de ces céréales et 70 % des produits transformés. 1 % de la population française souffrent d'une intolérance au gluten, également appelée maladie cœliaque, une affection auto-immune pour laquelle il n'existe aucun remède, si ce n'est d'éviter complètement le gluten et les contaminants potentiels.

Dans le cadre de leur étude, les scientifiques ont constaté que les animaux consommant 4,5 % de gluten avaient une inflammation dans la région hypothalamique du cerveau, une zone qui joue un rôle essentiel dans les fonctions métaboliques telles que la régulation du taux de sucre dans le sang.

En outre, les scientifiques ont découvert un phénomène nouveau : "le cerveau possède deux types de cellules immunitaires similaires aux macrophages dans le sang", explique le chercheur principal Alex Tups, professeur associé à l'université d'Otago. "Il s'agit des astrocytes et de la microglie. Nous avons constaté que le gluten et le régime riche en graisses augmentent le nombre de ces cellules immunitaires. L'effet du gluten ajouté à un régime normal a fait grimper le nombre de cellules dans la même mesure que si les souris étaient nourries avec un régime riche en graisses. Lorsque le gluten a été ajouté au régime riche en graisses, le nombre de cellules a encore augmenté".

Le gluten pourrait provoquer des lésions cérébrales

Les chercheurs ne savent pas pourquoi cette inflammation se produit. Toutefois, elle pourrait être due à des composants du gluten résistants à la digestion qui entraînerait une réponse immunitaire - semblable à celle observée chez les patients atteints de la maladie cœliaque - qui se manifeste dans le cerveau.

"Si le gluten entraîne une inflammation hypothalamique chez l'homme et donc des lésions cérébrales, il peut avoir des effets néfastes à long terme, tels qu'une augmentation du poids corporel et une altération de la régulation de la glycémie", concluent les chercheurs.

Si ces effets devenaient persistants, ils pourraient exacerber le risque, par exemple, d'altération de la mémoire, qui est liée à une régulation perturbée de la glycémie.