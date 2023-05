Boire du thé oolong peut aider à brûler les graisses

L'ESSENTIEL L’oxydation du thé oolong est incomplète. Elle se situe à mi-chemin entre celle du thé noir et celle du thé vert.

Boire deux tasses de thé oolong par jour pourrait augmenter l'oxydation des graisses d’environ 20 % sans affecter la dépense énergétique sur 24 heures.

Cette boisson n’a pas changé les habitudes de sommeil ou le temps nécessaire aux participants pour s'endormir.

Antioxydant, relaxant, anti-inflammatoire… Le thé oolong, provenant de Chine, est réputé pour ses nombreuses vertus. Il provient du Camellia sinensis, le même arbuste que le thé vert et le thé noir. Cependant, le thé oolong n'est que partiellement oxydé, lui donnant une saveur unique entre le thé vert et le thé noir. Grâce à cette oxydation partielle, le thé oolong stimule la production de catéchines, des composés naturels qui sont connus pour leurs effets bénéfiques sur la santé. Récemment, des chercheurs de l’université de Tsukuba (Japon) ont révélé que ce thé pourrait être un allié pour brûler des graisses.

"Le thé oolong contient de la caféine"

"Comme tous les thés, le thé oolong contient de la caféine, qui influe sur le métabolisme énergétique en augmentant le rythme cardiaque. Cependant, des recherches suggèrent que la consommation de ce thé peut également augmenter la décomposition des graisses, indépendamment des effets de la caféine. Nous avons donc voulu examiner les effets de la consommation de thé oolong par rapport à la caféine seule sur l'énergie et le métabolisme des graisses auprès d'un groupe de volontaires en bonne santé", a déclaré le professeur Kumpei Tokuyama dans un communiqué.

Dans le cadre de leurs travaux, parus dans la revue Nutrients, les scientifiques ont recruté 12 hommes, qui ont été divisés en trois groupes. Pendant 14 jours, ils ont dû boire soit du thé oolong (100 mg de caféine, 21,4 mg d'acide gallique, 97 mg de catéchines et 125 mg de polyphénol polymérisé), du café ou un placebo au petit-déjeuner et au déjeuner. "Le 14ème jour, une calorimétrie (le calcul et la mesure des chaleurs) sur 24 heures et un enregistrement polysomnographique du sommeil ont été effectués", a précisé l’équipe.

Boire deux tasses de thé oolong augmenterait la décomposition des graisses

Les auteurs ont constaté que deux tasses de thé oolong et de café augmentaient la décomposition des graisses d'environ 20 % chez les participants par rapport au placebo. Le thé oolong continuait à faire effet pendant que les adultes dormaient. Selon les résultats, aucune des deux boissons n'a entraîné une augmentation de la dépense énergétique, ce qui indique que les volontaires ont développé une tolérance aux effets stimulants de la caféine au cours des deux semaines.

"La diminution du quotient respiratoire provoquée par le thé oolong était plus importante que celle provoquée par la caféine pendant le sommeil", ont spécifié les chercheurs. Cependant, aucune différence notable dans les habitudes de sommeil ou le temps nécessaire aux participants pour s'endormir n’a été observée entre les groupes. Cela indique qu'il est peu probable que la consommation de thé oolong empêche de passer une bonne nuit de repos.

"Les effets stimulants du thé oolong sur la décomposition des graisses pendant le sommeil pourraient avoir une réelle importance clinique pour le contrôle du poids. Toutefois, nous devons déterminer si les effets observés dans cette étude se traduisent par une perte réelle de graisse corporelle sur une période prolongée. En outre, nous voulons tester un thé oolong décaféiné pour mieux distinguer les effets de la caféine des autres composants du thé, ce qui nous aidera à comprendre exactement comment le thé oolong contribue à la décomposition des graisses", a conclu Kumpei Tokuyama.