Obésité : le seul surpoids n’a pas d’influence sur la mortalité

L'ESSENTIEL Une personne est considérée en obésité modérée lorsque son indice de masse corporelle (IMC) est compris entre 30 et 35.

L’IMC permet d’évaluer la corpulence d’un individu.

D’après des chercheurs américains, un IMC élevé n’augmenterait pas les risques de mortalité.

Le surpoids et l’obésité se caractérisent par un excédent de graisse dans le corps. Ces conditions physiques peuvent notamment favoriser la survenue de maladies cardiovasculaires comme l’hypertension artérielle, les accidents vasculaires cérébraux ou une artérite des membres inférieurs. Une personne est considérée en situation d’obésité modérée quand son indice de masse corporelle (IMC) est compris entre 30 et 35.

Le surpoids et l’obésité augmentent-ils les risques de mortalité ?

Reconnu par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l'IMC est permet d’évaluer la corpulence d’un individu, et donc les éventuels dangers pour sa santé. Selon une récente étude publiée dans la revue PLOS One, un IMC élevé n’augmenterait pas les risques de mortalité.

Pour les besoins de cette recherche, les scientifiques de l’université Rutgers (États-Unis) ont étudié les dossiers médicaux de 554.332 adultes américains issus de la National Health Interview Survey (1999-2018) et de l'US National Death Index (2019). Les volontaires ont été répartis en neuf catégories d’IMC pour l’analyse. Près de 35% des volontaires avaient un IMC entre 25 et 30, ce qui correspond à un surpoids, et 27,2 % avaient un IMC supérieur ou égal à 30, ce qui est considéré comme une obésité. Près de 75.807 décès ont été enregistrés lors du suivi, qui a duré 20 ans.

"Il n'y a pas d'augmentation évidente de la mortalité toutes causes confondues pour les IMC normaux et en surpoids"

Les chercheurs n’ont observé aucune augmentation significative de la mortalité chez les adultes plus âgés qui avaient un IMC compris entre 22,5 et 34,9, ou chez les adultes plus jeunes ayant un IMC situé entre 22,5 et 27,4.

"Notre étude met en évidence les réserves croissantes quant à l'utilisation de l'IMC seul pour guider les décisions cliniques. Il n'y a pas d'augmentation évidente de la mortalité toutes causes confondues dans un éventail d'IMC traditionnellement normaux et en surpoids, mais cela ne veut pas dire que la morbidité est la même dans tous ces intervalles d'IMC. Les études futures devront évaluer l'incidence des morbidités cardio-métaboliques", ont souligné les auteurs de l’étude. Des recherches supplémentaires incluant les antécédents de poids, la composition corporelle et les résultats en matière de morbidité seront donc nécessaires, pour confirmer cette hypothèse.