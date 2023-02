7 aliments pour préserver votre flore intestinale

L'ESSENTIEL La flore intestinale peut être déséquilibrée par le stress, le manque d'activité physique ou de sommeil.

Le microbiote de chaque personne est unique.

Certains aliments comme les bananes, les olives ou encore les produits fermentés, peuvent aider à maintenir une flore intestinale saine.

Partie importante de notre organisme, le microbiote intestinal, aussi appelé "flore intestinale", est un ensemble de micro-organismes - essentiellement des bactéries - qui vivent dans notre tube digestif. On dénombre plus de 100 billions de bactéries de plus de 400 espèces dans le microbiote intestinal. Avec l'intestin, la flore intestinale joue un rôle important dans la digestion.

Cependant, parfois le microbiote est déséquilibré, ce qui peut entraîner des symptômes tels que gaz, ballonnements, constipation ou diarrhée, voire provoquer une fatigue chronique, des intolérances alimentaires ou des infections chroniques.

Certains aliments contribuent à une flore intestinale parfaite, en voici la liste.

Les légumineuses et les fruits rouges, riches en fibres

Les légumineuses (lentilles, pois chiches, haricots secs) sont essentielles à une flore intestinale saine, fournissant les fibres nécessaires au bon fonctionnement du microbiote et nourrissant les bonnes bactéries.

Les fruits rouges, en particulier les framboises, sont également riches en fibres, ce qui favorise le bon fonctionnement de l'intestin et réduit le risque de constipation.

Les yaourts, la choucroute et les olives noires et rouges, riches en probiotiques

Les yaourts ont un effet probiotique qui renforce le système immunitaire intestinal. Un yaourt fournit 10 millions de bactéries vivantes par gramme. Vous pouvez également boire du kéfir, riche en bactéries et levures.

De même, la choucroute crue contient des bactéries lactiques, c'est-à-dire des probiotiques. Elles permettent de régénérer notre flore intestinale et de booster nos défenses immunitaires.

C’est également le cas des olives noires et rouges qui sont riches en probiotiques.

La banane, riche en fructo-oligosaccharides

Fruit du sportif, la banane est riche en fructo-oligosaccharides (FOS) qui stimulent le microbiote intestinal. Elle favorise la prolifération des probiotiques.

Le miso, riche en bonnes bactéries

Manger du miso, un aliment japonais traditionnel qui se présente sous forme de pâte fermentée, favorise aussi une flore intestinale saine. Il améliore la digestion et réduit les gaz. De plus, le miso est un puissant anti-oxydant, il contribue à réduire le risque de cancer.