Maladie cardiaque : manger des noix et des graines protège le cœur

L'ESSENTIEL Manger une poignée de noix par jour réduit les risques de souffrir de maladies cardiovasculaires de 20 % à 25 %.

Les fruits secs aident surtout à baisser le taux de cholestérol.

Selon la méta-analyse, les amandes, les pistaches et les noix sont les plus efficaces pour réduire le cholestérol.

Noix, amandes, noix de pécan, graines de courges… n’hésitez pas à ajouter ces aliments dans votre alimentation. Les fruits secs aident à protéger votre cœur des maladies cardiaques, selon des travaux de l’université d’Oslo présentés dans la revue Food & Nutrition Research.

Fruits à coque : les risques de maladie cardiaque sont réduits d’au moins 20 %

Pour déterminer l’influence des fruits secs et des graines sur l’organisme, les chercheurs ont passé au crible 30 études sur le sujet. Ensemble, cela représente près de 2 millions de participants. Résultat : ces aliments aident à prévenir les pathologies cardiaques.

"Si vous mangez une poignée de noix chaque jour, soit environ 30 g, vous aurez 20 à 25 % moins de risque de souffrir de maladies cardiovasculaires", explique le co-auteur de l'étude, Erik Arnesen dans un communiqué de son université.

Dans le détail, les fruits à coque et les graines n'influencent pas la tension artérielle. En revanche, ils sont liés à une amélioration du taux de cholestérol. "Grâce à cette revue systématique et à cette méta-analyse, nous pouvons présenter une estimation plus précise des effets réels. Prouver que les noix réduisent le taux de cholestérol fournit une explication crédible du lien entre la consommation de noix et le risque de maladie cardiovasculaire", ajoute l’expert.

Cholestérol : quels sont les fruits secs les plus efficaces ?

Les scientifiques ont profité de leurs travaux pour lister les fruits secs les plus efficaces pour lutter contre le cholestérol. Le podium se compose des amandes, des pistaches et des noix (tous types confondus). L’équipe a précisé qu’elle n’avait aucune preuve concluante lui permettant de recommander une variété de noix plutôt qu’une autre.

Elles ont "un effet bénéfique sur le taux de cholestérol dans le sang, qu'il est important de maintenir bas afin d'éviter l'accumulation de graisses dans les artères. Cette athérosclérose, comme on l'appelle, est l'un des plus grands facteurs de risque de crise cardiaque", précise le chercheur Erik Arnesen. Il avance que son action positive sur le cœur provient de la présence d’acides gras dans ces espèces.

"Même si les noix ne peuvent pas être utilisées pour traiter l'hypercholestérolémie, nous pensons que l'effet est suffisamment important pour être utilisé à titre préventif dans la population générale", conclue-t-il.