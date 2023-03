Maladie cardiaque : chaque 500 pas supplémentaires réduit les risques des seniors

L'ESSENTIEL Selon l’étude, marcher 500 pas supplémentaires par jour est associé à un risque de maladie cardiaque, d'accident vasculaire cérébral ou d'insuffisance cardiaque réduit de 14 % chez les seniors.

Les participants qui faisaient environ 4.500 pas par jour présentaient un risque réduit de 77 % de subir un événement cardiovasculaire par rapport à ceux qui marchaient moins de 2.000 pas.

Près de 12 % des personnes âgées faisant moins de 2.000 pas par jour ont eu un événement cardiovasculaire, contre 3,5 % des participants qui ont marché environ 4.500 pas par jour.

Faire 500 pas de plus par jour… voici un geste simple que peuvent faire les seniors pour éloigner les maladies cardiovasculaires, selon une nouvelle étude de l'université de l'Alabama présentée lors des sessions scientifiques 2023 de l'American Heart Association qui se sont tenues du 28 février au 3 mars.

La marche améliore la santé cardiovasculaire

Les chercheurs ont réuni 452 participants. Ils ont dû porter un appareil qui comptait leurs pas. La moyenne d'âge était de 78 ans et 59 % d’entre eux étaient des femmes. Selon les informations obtenues avec les podomètres, le nombre moyen de pas était d'environ 3.500 pas par jour. Au cours des 3,5 ans de la recherche, 7,5 % des volontaires ont souffert d’une maladie cardiovasculaire comme une maladie coronarienne, un accident vasculaire cérébral ou une insuffisance cardiaque.

L’analyse des données a montré que les seniors qui faisaient approximativement 4.500 pas par jour, avaient un risque réduit de 77 % de subir un événement cardiovasculaire par rapport à ceux qui n'effectuent que 2.000 pas. Par ailleurs, 12 % des individus qui marchaient peu, ont eu un événement cardiovasculaire. Le taux était seulement de 3,5 % au sein du groupe de ceux qui faisaient environ 4.500 pas par jour.

Et, les seniors ont tout intérêt à prolonger leurs balades. "Chaque tranche supplémentaire de 500 pas effectués par jour était progressivement associée à une diminution de 14 % du risque de maladie cardiovasculaire", précisent les chercheurs dans leur communiqué.

"Commencez par essayer de faire 500 pas de plus par jour"

"Il est important de maintenir une activité physique à mesure que nous vieillissons, mais les objectifs de pas quotidiens doivent également être atteignables", explique la Pr Erin E. Dooley de l'université de l'Alabama, chercheuse principale de l'étude.

Elle précise que ses travaux n’ont pas pour but de réduire l'importance d'une activité physique intense. La scientifique remarque toutefois : "encourager de petites augmentations du nombre de pas quotidiens a aussi des avantages cardiovasculaires significatifs. Si vous êtes une personne âgée de plus de 70 ans, commencez par essayer de faire 500 pas de plus par jour".

Des essais supplémentaires doivent être menés pour déterminer si un nombre de pas quotidiens plus élevé apporte des bénéfices plus importants à la santé cardiaque.