Ce légume favorise la perte de graisse au niveau du ventre, selon des diététiciennes

L'ESSENTIEL La carotte serait une alliée pour perdre la graisse abdominale.

La lutéine, un composé végétal présent dans les carottes, pourrait contribuer à réduire les tissus adipeux abdominaux en raison de son action antioxydante.

Mâcher des carottes crues pourrait favoriser le métabolisme de base et ainsi contribuer à garder le ventre plat.

En plus d’une activité physique régulière, il est nécessaire de s’intéresser à notre alimentation si l’on souhaite équilibrer notre poids. Les légumes et les fruits sont d’excellents alliés dans le cadre d’une perte de poids. Dans une interview accordée au média américain Eat This, Not That, deux diététiciennes, Trista Best et Courtney d’Angelo, ont confié que la consommation d’un légume commun pourrait contribuer à perdre de la graisse du ventre et ainsi à protéger sa santé.

La carotte réduit les tissus adipeux abdominaux

Crue ou cuite, on retrouve fréquemment la carotte dans nos assiettes. Connu pour ses multiples bienfaits santé, ce légume pourrait également aider à perdre la graisse au niveau de la ceinture abdominale. La lutéine, un composé végétal présent dans les carottes, a une puissante action antioxydante, qui contribuerait à réduire les tissus adipeux abdominaux. De plus, mâcher des carottes crues pourrait favoriser le métabolisme de base, selon Trista Best. "Ce légume est unique dans sa capacité à réduire la graisse abdominale, car il augmente le métabolisme du corps (…) L’effet thermogénique des aliments (TEF) est le taux de calories qu'un aliment fait brûler à l'organisme pendant qu'il est digéré. Comme les carottes ont une texture dure, elles ont un TEF élevé et amènent donc le corps à brûler plus de calories simplement en les mangeant", a-t-elle précisé.

Les bienfaits santé de la carotte

En plus de son action sur le métabolisme, la carotte est également une bonne source de fibres. La consommation de ce légume permet donc de faciliter la digestion, de réguler le transit intestinal ainsi que d’éviter le stockage de graisse.

Parmi les antioxydants présents dans la carotte, on retrouve aussi le bêta-carotène, le précurseur de la vitamine A. Cette substance permet de protéger les yeux en déclenchant l’influx nerveux au niveau des nerfs optiques et donc d'améliorer la vision. En cas d’exposition au soleil, le bêta-carotène prépare la peau et préserve les cellules cutanées contre les agressions externes.

Autre atout de la carotte ? Sa richesse en vitamine B9. L’acide folique participe à la formation de globules rouges ainsi qu’au bon fonctionnement du système nerveux et immunitaire.