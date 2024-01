Perte de poids : cette astuce permet de manger moins

L'ESSENTIEL Une étude a révélé que la manière dont les aliments sont coupés affecte la perception de la taille de la portion globale.

Couper ses aliments en plus petits morceaux permettrait de limiter la taille des portions.

Cette astuce est facile à mettre en place et aide à réduire le nombre de calories consommées.

Pour réduire la quantité de nourriture qu'elles consomment, certaines personnes décident de servir leurs repas dans des contenants plus petits ou de manger avec des couverts ne permettant pas d’avaler de grosses bouchées. Des chercheurs de l’université de Shaanxi (États-Unis) ont révélé une autre astuce pour manger moins. Après avoir examiné des recherches antérieures, ils ont réalisé que la taille des portions de nourriture affecte la prise alimentaire.

Evaluer la quantité de chocolat en fonction de la façon dont il est découpé

"Une méta-analyse a montré que lorsque la taille des portions alimentaires était deux fois plus importante, la consommation augmente de 35 %. Lorsque la taille des portions change, la consommation change inconsciemment, même si les gens sont libres de choisir les aliments. (…) Les gens vont percevoir la taille des portions des aliments avant de les manger", ont noté les scientifiques américains.

Dans le cadre de leur étude, publiée dans la revue Food Quality and Preference, ils ont voulu savoir si couper ses aliments en morceaux plus petits pouvait réduire le nombre de calories consommées quotidiennement. Pour leurs travaux, ils ont recruté 34 personnes âgées d’environ 20 ans. Les participants ont visionné 60 images de chocolat. Sur chaque photo, les confiseries, pesant entre 60 et 200 grammes, étaient disposées différemment et découpées en nombres variés. Les volontaires devaient évaluer la quantité de chocolat de chaque photo.

Le nombre de morceaux influence la perception de la taille de la portion

Selon les résultats, le nombre de morceaux de chocolat a affecté la perception de la taille de la portion. "L'estimation de la taille de la portion unitaire requiert davantage de ressources cognitives que celle de la taille de la portion globale. Cette étude indique que nous pouvons ajuster la perception de la taille des portions en changeant la disposition ou le nombre de morceaux des aliments, ce qui inciterait les personnes à prendre des décisions plus rationnelles concernant la taille des portions", est-il précisé dans les conclusions des recherches.