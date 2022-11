Perte de poids : comment brûler encore plus de graisses quand on s’exerce ?

L'ESSENTIEL Gnééralement, le jeûne intermittent consiste à étaler les repas sur une période de 8 heures, et à jeûner pendant 16 heures.

Des études précédentes ont montré que le jeûne intermittent pouvait permettre une perte de poids et une amélioration de certains indicateurs.

Des chercheurs de l’université de Nottingham Trent en Angleterre ont découvert une méthode pour brûler encore plus de graisses quand on fait du sport : s’exercer à jeun aide à brûler environ 70 % de graisses en plus par rapport à ceux qui s’exercent deux heures après avoir mangé.

Alors que de précédentes études avaient déjà suggéré que les avantages de l'exercice physique sur la perte de poids pouvaient être augmentés lorsqu'il est pratiqué le matin après une nuit de jeûne, cette nouvelle étude, publiée dans l'International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, a cette fois pris en compte le fait qu’en semaine la plupart des gens préfèrent faire de l’exercice le soir, entre 16 et 20 heures.

L'efficacité du jeûne sur la perte de poids prouvée

Par conséquent, les chercheurs ont demandé aux volontaires de s'exercer sur un vélo de salle de sport à 18h30 à intensité modérée pendant 30 minutes, avant d’enchaîner par une séance de 15 minutes de contre-la-montre où il fallait pédaler sur la plus longue distance possible.

Les participants ont effectué ce programme à deux reprises, à des jours différents, une fois après un jeûne de sept heures et une fois après avoir mangé un repas deux heures plus tôt. Les chercheurs ont également mesuré la quantité de nourriture que les participants ingéraient au dîner, après l'exercice. Les résultats ont montré que, comme pour l'exercice physique le matin après un jeûne nocturne, l'exercice à jeun le soir augmentait la quantité de graisses brûlées pendant l'exercice physique.

Cette quantité de graisse brûlée au cours du cycle de 30 minutes a augmenté d'environ 70 %, passant de 4,5 g à 7,7 g. Et, alors que l'apport calorique au dîner était supérieur d'environ 100 kcal (kilocalorie) pour ceux qui faisaient de l'exercice à jeun, l'apport calorique sur toute la journée était en moyenne de 440 kcal inférieur, lorsque l'exercice était effectué à jeun.

Jeûne : il serait plus difficile de se motiver à faire du sport

Cependant, les chercheurs ont également constaté que malgré ces avantages, les participants parcouraient un peu moins de distance pendant les 15 minutes de contre-la-montre, étaient moins motivés et appréciaient moins l'exercice une fois terminé.

"Le jeûne avant l'exercice du soir peut être bénéfique pour certains éléments de santé en augmentant la quantité de graisse brûlée pendant l'exercice ou en réduisant le nombre de calories consommées pendant la journée. S'il est pratiqué régulièrement, il peut améliorer la façon dont le corps gère les pics de glycémie après avoir mangé", explique Tommy Slater, chercheur en sciences du sport à la School of Science and Technology de l'université Nottingham Trent, dans un communiqué. "Cependant, malgré ces avantages, le jeûne pendant la journée semble réduire les performances physiques, la motivation et le plaisir des gens, ce qui peut rendre plus difficile pour certaines personnes de s'y tenir à long terme", poursuit-il.

Le Dr David Clayton, expert en nutrition et en physiologie de l'exercice à l'université de Nottingham Trent, a également ajouté : "Combiner l'exercice et le jeûne peut être un moyen puissant d'augmenter les avantages de l'exercice, nous aimerions donc évaluer cela sur une plus longue période de temps et explorer d'autres façons de rendre le jeûne plus facile et plus pratique pour les gens."