Obésité, surpoids : pourquoi dîner trop tard augmente vos risques

L'ESSENTIEL Selon cette étude, un dîner quatre heures plus tard, par exemple à 22 heures au lieu de 18 h, réduit la satiété, la quantité de calories brûlées et provoque des changements dans les tissus adipeux, ce qui peut contribuer au surpoids.

Près d’un Français sur deux (47,3 %) est en situation de surpoids ou d’obésité, selon les chiffres de la Ligue contre l'obésité en 2020. 17 % des adultes sont en situation d'obésité, soit près de 8,6 millions de personnes.

Les professionnels de santé mettent en garde contre les dangers des collations nocturnes depuis des années. Une nouvelle étude, publiée dans Cell Metabolism, leur apporte de nouveaux arguments. Les chercheurs du Brigham and Women's Hospital affirment qu’un repas à 22 heures, au lieu de 18 h, réduit la combustion des calories, augmente la faim et provoque des modifications chimiques dans les tissus adipeux, ce qui peut contribuer à la prise de poids. Manger tard provoquerait donc des changements significatifs sur notre niveau de faim, la façon dont nous brûlons les calories après avoir mangé et la façon dont nous stockons les graisses.

Moins de satiété, de calories brûlées et plus de graisse stockée pour les mange-tard

"Nous voulions tester les mécanismes qui peuvent expliquer pourquoi manger tard augmente le risque d'obésité", explique l'auteur principal, le professeur Frank A. J. L. Scheer, dans un communiqué. "Des recherches antérieures menées par nous et d'autres avaient montré que manger tard est associé à un risque accru d'obésité, à une augmentation de la graisse corporelle et à une perte de poids réduite. Nous voulions comprendre pourquoi", ajoute-t-il. De précédentes expériences avaient montré que les repas juste avant le coucher avaient des effets profonds sur les hormones régulatrices de l'appétit, la leptine et la ghréline.

Les niveaux de l'hormone leptine, qui signale la satiété, étaient plus faibles au cours des 24 heures suivantes chez ceux qui mangeaient tard par rapport à ceux qui mangeaient plus tôt. Lorsque les participants mangeaient plus tard, ils brûlaient également des calories à un rythme plus lent et stockaient plus de graisse.

Surpoids : comment cette étude sur l'impact du dîner tardif a été réalisée ?

Pour parvenir à ces résultats, l'équipe de chercheurs a recruté 16 participants avec un indice de masse corporelle (IMC) correspondant au surpoids ou à l’obésité. Parmi eux, un groupe a pris un dîner tôt, à 18 h, et l'autre quatre heures plus tard. Ils ont documenté régulièrement leur faim et leur appétit et ont fourni fréquemment de petits échantillons de sang, tout en faisant mesurer leur température corporelle et leur dépense énergétique. Les chercheurs ont également collecté des biopsies de tissu adipeux pour analyser comment l’horaire du dîner affectait l'adipogenèse (la manière dont le corps stocke les graisses).

"Cette étude montre l'impact d'une alimentation tardive par rapport à une alimentation précoce. Ici, nous avons isolé ces effets en contrôlant des variables confusionnelles telles que l'apport calorique, l'activité physique, le sommeil et l'exposition à la lumière, mais dans la vraie vie, bon nombre de ces facteurs peuvent eux-mêmes être influencés par l'heure des repas", explique Scheer.

Dans leurs prochaines études, le professeur Scheer et son équipe visent à recruter plus de femmes. Le groupe d'étude ne comprenait que cinq participantes, pour que la phase menstruelle n’interfère pas dans les résultats. À l'avenir, ils souhaitent également mieux étudier les effets de l'heure des repas et de l'heure du coucher sur l'équilibre énergétique.