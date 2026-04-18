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Démence : un spray nasal peut-il préserver la mémoire ?

Des scientifiques ont créé un spray à administration nasale, capable de transporter des molécules directement vers le cerveau. Celles-ci agissent sur l’inflammation et pourraient permettre de limiter le déclin cognitif. 

Démence : un spray nasal peut-il préserver la mémoire ? Marina Demeshko/istock
  • Publié le 18.04.2026 à 16h45
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Un simple spray nasal pour agir sur le cerveau ? C’est ce que défend un groupe de chercheurs américains. Dans la revue spécialisée Journal of Extracellular Vesicles, ils expliquent que de deux doses de ce produit permettent de réduire l’inflammation cérébrale et d’améliorer la mémoire. Ainsi, il deviendrait possible d'agir sur les effets du vieillissement cérébral. 

Déclin cognitif : quel est le mode d'action de ce spray nasal ?

Leur traitement innovant repose sur des particules microscopiques appelées vésicules extracellulaires (VE). "Elles agissent comme des vecteurs, transportant un puissant matériel génétique : les microARN, expliquent les chercheurs de l’université Texas A&M. (…) Les microARN agissent comme des régulateurs clés. Ils contribuent à moduler et à réguler de nombreuses voies de signalisation et d'expression génique dans le cerveau." Mais pour les transporter vers le cerveau, la chirurgie cérébrale est un processus lourd et complexe. "Le mode d'administration est l'un des aspects les plus prometteurs de notre approche, rappelle le Dr. Maheedhar Kodali, co-auteur de l’étude. L'administration intranasale nous permet d'atteindre et de traiter directement le cerveau sans intervention invasive." Grâce au spray, les VE peuvent atteindre le tissu cérébral, en contournant la barrière hémato-encéphalique.  

"Une fois absorbés par les cellules immunitaires résidentes du cerveau, les microARN suppriment des systèmes, comme l'inflammasome NLRP3 et les voies de signalisation cGAS-STING, connus pour favoriser l'inflammation chronique dans le cerveau vieillissant", indiquent les auteurs. Concrètement, cela a également permis de recharger les mitochondries neuronales, comparées à des centrales énergétiques pour les cellules cérébrales. Chez les souris, cela a entraîné la disparition de la confusion mentale, et l'amélioration de la capacité du cerveau à traiter et à stocker l’information. Les scientifiques ont remarqué que les souris traitées avec le spray nasal parvenaient mieux à reconnaître des objets familiers, à en détecter de nouveaux mais aussi à prendre conscience des changements de leur environnement. Selon eux, le contraste avec le groupe témoin était "frappant".

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Déclin cognitif : une future révolution de la prise en charge du vieillissement cérébral ?  

Si ces premiers résultats sont encourageants, les chercheurs doivent poursuivre leurs travaux, notamment à travers des études cliniques. Mais l’équipe a déjà breveté sa découverte, avec l’espoir de révolutionner un jour la prise en charge du vieillissement cérébral. "À mesure que nous développons et généralisons cette thérapie, un simple spray nasal à deux doses pourrait un jour remplacer des interventions invasives et risquées, voire des mois de traitement médicamenteux", espère le directeur de ces travaux, le Dr. Ashok Shetty.

Selon ce spécialiste, cette technique pourrait aussi aider à une meilleure prise en charge des personnes ayant subi un AVC afin de les aider à retrouver certaines fonctions cérébrales. "Notre approche redéfinit ce que signifie vieillir, conclut-il. Nous visons un vieillissement cérébral réussi : maintenir les individus actifs, alertes et connectés. Non seulement vivre plus longtemps, mais aussi vivre plus intelligemment et en meilleure santé."

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