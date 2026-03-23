Démence : ce dispositif sera-t-il une nouvelle option thérapeutique ?

L'ESSENTIEL En décembre 2025, l’ANSM avait validé la photobiomodulation, à savoir l’utilisation de la lumière rouge ou proche-infrarouge pour renforcer la résilience cellulaire, en cas de maladie à corps de Lewy.

À partir de cette technologie, aidant les neurones à résister la dégénérescence, les chercheurs ont développé un casque, qui va être utilisé dans le cadre de nouveaux essais cliniques.

Ces études vont porter sur des maladies aussi variées que le traumatisme crânien, les troubles mentaux ou les pathologies cardiovasculaires.

"La maladie d’Alzheimer touche aujourd’hui 1,4 million de personnes en France. Ce chiffre va presque doubler d’ici 2050, pour atteindre 2,23 millions. Seule la recherche permettra de stopper la maladie par la mise au point de traitements efficaces visant à améliorer le diagnostic et développer des voies thérapeutiques." C’est ce qu’avaient déclaré les équipes du Fonds Clinatec, centre de recherche biomédicale dédié aux maladies neurodégénératives et aux handicaps lourds, le 11 septembre 2025. Lors de cette conférence, ils avaient indiqué mener des travaux sur la photobiomodulation (PBM). Celle-ci repose sur l’application contrôlée d’une lumière proche infrarouge pour renforcer la résilience cellulaire et aider les neurones à résister à la dégénérescence. Leur objectif était de déterminer si l’utilisation de la lumière rouge ou proche-infrarouge, qui permet d’agir sur des zones ciblées du cerveau, pouvait être bénéfique pour les patients souffrant de la maladie d’Alzheimer.

Démence : stimuler la résilience cellulaire grâce à un casque diffusant de la lumière rouge

En février dernier, le centre a annoncé avoir conçu un casque de photobiomodulation transcrânienne, développé à l’aide de modélisations avancées par jumeau numérique du crâne permettant de maîtriser la propagation de la lumière dans le cerveau. "Ce dispositif médical non invasif vise à étudier les effets thérapeutiques de la lumière proche infrarouge sur un large éventail de pathologies cérébrales, notamment les maladies neurodégénératives, les traumatismes crâniens et certaines affections psychiatriques." Selon les équipes, il est paramétrable en fonction des pathologies étudiées et peut être utilisé aussi bien en centre de soins qu’à domicile, sous suivi médical. Le casque contrôle la dose de lumière, dont l’intensité est ajustée en temps réel, délivrée à chaque séance, qui est enregistrée. "Une application logicielle dédiée permet aux médecins de paramétrer et d’assurer un suivi précis des patients."

Photobiomodulation : plusieurs essais cliniques testant son efficacité pour d’autres maladies

L’an dernier, un premier essai clinique, en partenariat avec les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, avait été mené. Celui-ci portait sur la maladie à corps de Lewy, qui se caractérise par une évolution très particulière, marquée par des fluctuations cognitives, des hallucinations et des troubles moteurs proches de ceux de la maladie de Parkinson. En décembre 2025, le dispositif médical et le protocole ont été validés par l’ANSM. Par la suite, un traitement à domicile, sous supervision médicale, était possible. "Cette technologie ouvre des perspectives tant en prévention qu’en traitement de certaines pathologies cérébrales, avec l’objectif de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des patients et au renforcement de la résilience cérébrale." De nouveaux essais, permettant d’évaluer l’efficacité de la photobiomodulation dans des maladies aussi variées que le traumatisme crânien, les troubles mentaux ou les pathologies cardiovasculaires, vont être lancés.