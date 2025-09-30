Choc anaphylactique : et si l’adrénaline était administrée grâce à un spray nasal ?

L'ESSENTIEL Une chercheuse a comparé l'efficacité les dispositifs d'injection et des sprays nasaux administrant de l'adrénaline en cas de choc allergique.

L'absorption des sprays nasaux par l'organisme était comparable, voire plus rapide, à celle des injections.

Le spray nasal présente aussi l'avantage d'être plus facile à conserver et à transporter.

Lorsqu'une personne fait un choc anaphylactique après avoir été en contact à l'allergène auquel elle est sensible, il faut rapidement lui faire une piqûre d'adrénaline. La Dr Danielle Furnes a voulu savoir s’il existait une solution plus simple. Et il semblerait qu’administrer la dose avec spray nasal soit intéressant pour les patients et les professionnels de santé.

Ses travaux ont été présentés lors du congrès européen de médecin d’urgence (EUSEM), organisé du 28 septembre au 1er octobre à Vienne.

Choc anaphylactique : les sprays nasaux sont-ils efficaces ?

Pour trouver la meilleure méthode pour traiter un choc anaphylactique, la chercheuse a réalisé une revue systématique de cinq études internationales comparant des dispositifs d'injection intramusculaire d'adrénaline, tels que l'EpiPens, à des sprays nasaux (liquide ou poudre). Ces recherches ont été menées en Israël, au Canada, en Thaïlande, aux États-Unis et au Japon.

La scientifique a entre autres évalué l'innocuité et l'efficacité des différents systèmes d'administration d'adrénaline. La pharmacocinétique – c’est-à-dire le processus de la façon dont le médicament entre, traverse et sort du corps – a également été étudiée en se concentrant sur l'absorption, la diffusion et la métabolisation.

Elle a constaté que l'absorption des sprays nasaux était comparable ou même plus rapide que les injections. Ils prenaient entre 2,5 et 20 minutes, contre 9 à 45 minutes pour l'adrénaline injectée. "Des niveaux d'adrénaline similaires ou plus élevés ont été observés dans le plasma sanguin pour les sprays nasaux tandis que la fréquence cardiaque et la pression artérielle étaient similaires chez les patients qui recevaient de l'adrénaline via un spray ou une injection. Les effets secondaires du spray nasal étaient légers et passaient rapidement", précise le communiqué.

Les sprays ont aussi un avantage logistique : ils se conservent 2 ans contre 12 à 18 pour les dispositifs d’injection et ils sont plus petits, donc plus faciles à transporter.

Adrénaline : le spray nasal, une alternative intéressante

"Mon examen a révélé que l'adrénaline intranasale, une alternative sans aiguille délivrée sous forme de spray de poudre liquide ou sèche, peut être aussi efficace que l'EpiPen, certaines formes atteignant la circulation sanguine encore plus rapidement", conclut la Dr Danielle Furnes au terme de ses travaux.

Si le spray nasal administrant de l'adrénaline peut simplifier la vie de nombreux patients, notamment les phobiques des aiguilles, il reste un médicament. Elle rappelle qu’il est essentiel de donner des instructions claires aux malades sur la façon et le moment d'utiliser un spray nasal.

"Les dispositifs d'injection, tels que les EpiPens, sont utilisés depuis des décennies pour administrer de l'adrénaline aux patients souffrant d'anaphylaxie. Cependant, certains patients hésitent à les utiliser, par exemple par peur des aiguilles ou parce qu'ils ne sont pas simples à transporter avec soi tout le temps. D'après mon expérience, beaucoup hésitent également à utiliser une aiguille sur un proche, par peur de le blesser. Les sprays nasaux semblent surmonter ces obstacles et, si d'autres études confirment leur innocuité et leur efficacité, ils constitueront une alternative utile pour les patients et un outil supplémentaire pour le personnel médical", ajoute le Dr Félix Lorang, membre du comité de sélection des présentations faites au EUSEM, dans un communiqué.