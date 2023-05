Un spray nasal à la kétamine efficace contre la migraine

L'ESSENTIEL La kétamine en spray pourrait soulager les personnes souffrant de migraines chroniques et qui ne sont pas soulagées par cet anesthésique en voie intraveineuse.

En effet, d’après une étude auprès de personnes migraineuses, près de la moitié des participants ont été soulagé par le spray à la kétamine.

D'autres essais cliniques sont nécessaires pour confirmer les résultats soulignent toutefois les auteurs de l'étude.

Des chercheurs ont peut-être trouvé une façon de soulager les personnes qui souffrent de migraines chroniques.

En effet, d’après une étude publiée dans la revue Regional Anesthesia & Pain Medicine, un spray nasal à la kétamine serait efficace contre les céphalées chroniques.

Spray à la kétamine : la solution contre les migraines chroniques ?

La kétamine est un anesthésique à action rapide utilisé en chirurgie médicale ou vétérinaire.

Plusieurs essais cliniques avaient démontré que la kétamine par voie intraveineuse était efficace pour les troubles de la céphalée, tels que la migraine, ce mal de tête pulsatile, unilatéral, survenant par crises, et les céphalées en grappe, un mal de tête unilatéral qui peut inclure des larmes, des paupières tombantes et un nez bouché, rappellent les auteurs.

Mais les chercheurs ont voulu savoir si la kétamine pourrait également être utilisée en toute sécurité pour la migraine chronique qui résiste au traitement. On parle de migraine chronique lorsque la migraine dure plus de 15 jours par mois, rappellent l'Assurance Maladie.

Ils ont donc examiné rétrospectivement les résultats et les expériences des personnes ayant reçu un spray nasal de kétamine pour une migraine chronique entre janvier et février 2020 dans un seul centre spécialisé dans les maux de tête, aux Etats-Unis.

Migraine : le spray à la kétamine est efficace dans la plupart des cas

Au cours de cette période, 242 personnes se sont vu prescrire un spray nasal de kétamine. 169 (80 % de femmes d'âge moyen de 44 ans) ont accepté d'être interrogées. La plupart d'entre elles ont déclaré souffrir de maux de tête quotidiens (67,5 %) et près de 85 % ont essayé plus de trois types de médicaments préventifs.

Les raisons les plus fréquentes de vouloir utiliser la kétamine en spray nasal comprenaient des réponses partielles aux analgésiques (100, 59 %) et aux médicaments préventifs (52,31 %), un bénéfice antérieur de la kétamine intraveineuse (38, 22,5 %), et l'échec de la lidocaïne intraveineuse (22,13 %), un autre anesthésique local.

Quarante et un (25 %) et 46 (28 %) patients se sont vus proposer un spray nasal de kétamine avant et après la perfusion intraveineuse de kétamine, respectivement ; 47% n'ont jamais reçu de kétamine par voie intraveineuse. Dans l'ensemble, ils ont déclaré avoir utilisé le spray nasal 6 fois, sur une moyenne de 10 jours par mois.

Les résultats sont là : près de la moitié (49%) ont déclaré que le spray était "très efficace", tandis que 39,5% l'ont trouvé "assez efficace". Plus d'un tiers (35,5 %) ont déclaré que leur qualité de vie était "bien meilleure". Par rapport à d'autres médicaments, 73 personnes (43 %) ont estimé que le spray nasal était "bien meilleur" et 50 personnes (29,5 %) ont estimé qu'il était "plutôt meilleur".

Spray à la kétamine : les risques de dépendance sont réels

Les chiffres de cette enquête sont néanmoins à prendre avec précaution. En effet, la plupart des participants ont utilisé le spray en même temps que d'autres médicaments, ce qui rend difficile l'évaluation du bénéfice thérapeutique du spray en lui-même, ont déclaré les auteurs.

La dose la plus efficace et la plus sûre reste également à déterminer en l'absence de directives cliniques, soulignent-ils.

En outre, la dépendance est un inconvénient potentiel, d’après les auteurs qui concluent : "Les cliniciens ne devraient envisager l'utilisation d'un médicament potentiellement addictif tel que la kétamine que pour les patients migraineux souffrant d'un handicap important".