Migraines : ces aliments peuvent vous aider à diminuer les crises

L'ESSENTIEL La migraine touche 20 % des femmes contre 10 % des hommes.

Les enfants peuvent aussi être concernés.

Une crise de migraine dure généralement plusieurs heures, mais elle peut parfois dépasser deux jours.

15 % de la population mondiale souffre de migraine, d’après des données de l’Inserm. Ces maux de tête se manifestent sous forme de crises, avec parfois des nausées et une intolérance au bruit ou à la lumière. Elles peuvent être déclenchées par différents facteurs : la consommation d’excitants comme le café, la présence de lumières clignotantes, le stress ou les hormones. Mais il existe des facteurs protecteurs : d’après les conclusions d’une nouvelle étude, adopter un régime alimentaire riche en fibres permettrait de réduire la fréquence des migraines. Les résultats sont publiés dans la revue spécialisée Frontiers in Nutrition.

Fibres : une réduction de 26 % du risque de maux de tête

"À notre connaissance, aucune étude antérieure n'a examiné la relation entre les fibres alimentaires et les maux de tête ou migraines sévères", précisent les auteurs, des chercheurs de l'université de Jinan à Guangzhou, en Chine.

Ils ont choisi d’étudier l'association entre l’apport en fibres alimentaires et la prévalence de maux de tête ou de migraines sévères, à l'aide des données d’une enquête nationale sur la santé et la nutrition récoltées entre 1999 à 2004. Après ajustement des résultats en fonction des autres facteurs pouvant avoir un impact, ils ont constaté qu’il y a une association inverse significative entre l'apport en fibres alimentaires et les maux de tête ou migraines sévères.

Cela signifie qu’une augmentation de l'apport en fibres alimentaires est associée à une diminution de l'incidence de la migraine. "Pour chaque augmentation de 10 g/jour de l'apport en fibres alimentaires, la prévalence de maux de tête ou de migraines sévères a diminué de 11 %", détaillent-ils. Dans le groupe ayant la plus grande consommation de fibres, le risque de migraine était réduit de 26 %, en comparaison aux participants en mangeant le moins.

Comment expliquer la relation entre consommation de fibres et migraine ?

D’après les auteurs, les fibres alimentaires peuvent réduire l'inflammation et soulager la migraine en régulant le microbiote intestinal et ses métabolites. De précédentes études ont démontré l’existence d’un lien entre les troubles gastro-intestinaux et la migraine. "L'augmentation de la consommation d'aliments riches en fibres pourrait protéger des maux de tête ou de la migraine sévères, estiment les scientifiques chinois. Cependant, des études plus prospectives devraient être menées pour confirmer leur association."

Les aliments riches en fibres sont les légumineuses (haricots rouges, lentilles, etc), les céréales complètes, les légumes et les fruits.

Migraines : 5 conseils pour réduire leur apparition

Par ailleurs, les facteurs déclencheurs de la migraine peuvent évoluer au cours de la vie, et varient selon les personnes. Ainsi, l’Inserm recommande aux personnes concernées d’adopter des horaires de sommeil régulier, ne pas sauter de repas, d'avoir une bonne hydratation, de s’échauffer avant une séance de sport ou encore d'éviter des activités trop violentes. Mais elle précise aussi que "les migraineux doivent cependant se garder de conduites d’évitement systématiques ou drastiques : une telle démarche risque en effet de les rendre petit à petit encore plus sensibles à tout changement, même minime".