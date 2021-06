Migraines : la lumière verte pourrait les soulager

L'ESSENTIEL Selon la couleur, les signaux générés par la rétine et le cortex ne sont pas les mêmes et celui-ci favoriserait la lumière verte.

Une étude de 2016 a rapporté que la lumière verte permet de réduire la douleur de 20%.

Une lueur d’espoir venue de la lumière verte. La migraine est une maladie chronique qui peut se révéler très handicapante et qui concerne environ douze millions de Français. Elle a été classée comme l’une des affections invalidantes par l’Organisation mondiale de la santé. Celle-ci se traduit généralement en d’importants maux de tête. Une nouvelle étude américaine est en cours pour étudier l’efficacité de la lumière verte qui pourrait offrir un nouveau traitement naturel contre les migraines.

Une possible réduction de 20% de la douleur

En 2016, des chercheurs de l’université d’Harvard ont montré que la lumière verte améliore les symptômes de la migraine. Celle-ci a permis de réduire la douleur de 20% mais également la sensibilité à la lumière, la photophobie, qui touche la plupart des migraineux. Les chercheurs ont constaté que selon la couleur, les signaux générés par la rétine et le cortex ne sont pas les mêmes. L’ambre et le vert seraient avantagés par rapport à rouge et bleu en générant les signaux les plus faibles.

Cette nouvelle étude vérifie le potentiel thérapeutique de la lumière verte. L’essai est mené en Caroline du Nord sur 250 patients atteints de migraines. Les volontaires utilisent une lampe à lumière verte pendant au moins 30 minutes par jour pendant six semaines. Ils doivent rapporter le nombre, la fréquence et la gravité des maux de tête survenus. “Ce travail lié au traitement de lumière verte peut s'ajouter à l'arsenal de traitements dont nous disposons et offrir une aide avec peu ou pas d'effets secondaires”, espère le Dr Nick Silver, neurologue consultant au Walton Center NHS Foundation Trust à Liverpool, cité par le Daily Mail.

Une recherche parmi d’autres

Les chercheurs espèrent que la lumière verte aura un double effet sur les patients. Idéalement, ils souhaiteraient que la lumière permette de réduire les symptômes pendant une crise mais aussi qu’elle puisse aider à diminuer le nombre de crises.

Cette recherche s’intègre dans de nombreuses tentatives de découverte d’un traitement contre la migraine alors que près d’une personne sur deux qui en est sujette estime qu’elle lui gâche la vie. Récemment le rôle d’une protéine, la HDAC6, a été identifié et permet d’envisager des traitements la ciblant. L’électrostimulation est une autre méthode qui pourrait être utilisée pour prévenir et soulager les migraines. Des chercheurs ont confirmé que la pratique sportive est un moyen de réduire le risque de subir ces maux de tête.