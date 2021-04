Migraine : l''électrostimulation peut soulager la douleur

L'ESSENTIEL Un dispositif reposant sur l'électrostimulation est à l'essai pour soulager la douleur dans les migraines sévères

Il permet aussi de prévenir la réapparition d'épisodes migraineux

Un petit appareil portatif qui utilise des signaux électriques pour perturber les signaux de douleur. Voici un dispositif prometteur qui devrait soulager les patients migraineux.

Actuellement testé par le National Health Service (NHS)- système de santé publique du Royaume-Uni- cet appareil appelé "gammaCore" se place sur le côté du cou et s’active par électrostimulation pour supprimer rapidement la douleur et prévenir la réapparition des épisodes de crise migraineuse.

"Bien qu'ils soient petits, ces dispositifs feront une énorme différence pour les personnes qui souffrent de ces maux de tête débilitants - ils soulageront les symptômes douloureux et permettront aux gens de poursuivre leur vie quotidienne normalement", assure dans un communiqué Stephen Powis, directeur médical du NHS.

Un traitement qui pourrait profiter à 11 000 patients

Après deux ans de tests, ce dispositif (dont l'utilisation est en cours d'extension) pourrait profiter aux patients souffrant de céphalées en grappe. Selon les estimations du NHS, environ 11 000 personnes pourraient bénéficier du dispositif gammaCore. Au Royaume-Uni, le nombre de personnes souffrant de céphalées en grappe est estimé à 27 400 chaque année.

Les céphalées en grappe correspondent à des migraines sévères, qui se déclenchent rapidement et sont souvent décrites comme une sensation de brûlure ou de piqûre sur un côté de la tête. Les crises durent entre 15 minutes et trois heures et peuvent se manifester jusqu'à huit fois par jour.

Approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis une première fois l'année dernière, le gammaCore a fait l'objet d'une étendue d'autorisation en février 2021 pour le traitement aigu et préventif des migraines chez les adolescents de 12 à 17 ans.